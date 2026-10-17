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வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலில் சின்னமஸ்தா மூல மந்திர ஹோமம்
வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலில் சின்னமஸ்தா மூல மந்திர ஹோமம்
ADDED : அக் 17, 2026 02:28 AM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலில் நவராத்திரி பெருவிழாவை முன்னிட்டு சின்னமஸ்தா மூல மந்திர ஹோமம் நடந்தது.
புதுச்சேரி விசுவ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில், 6ம் ஆண்டு நவராத்திரி பெருவிழா, துர்கா பூஜை விழா காந்திவீதியில் உள்ள வரதராஜப் பெருமாள் கோவில் துவங்கி நடந்து வருகிறது.
நேற்று சின்னமஸ்தா மூல மந்திர ஹோமம் நடந்தது. விழாவில் கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தார். பின் மாணவர்களுக்கு எழுது பொருட்கள் வழங்கினார். தொடர்ந்து மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.