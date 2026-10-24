ADDED : அக் 23, 2026 04:30 AM
சிதம்பரம்: தடை மனுவை மீறி, சொத்தை பதிவு செய்ததாக குமராட்சி சார்பதிவாளர் மீது வாலிபர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரம் அடுத்த மேலநெடும்பூரை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு என்பவர், தனது தடை மனுவை மீறி குடும்ப சொத்தை பதிவு செய்ததை கண்டித்து, குடும்பத்துடன் குமராட்சி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தற்கொலை செய்து கொள்ளப்போவதாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
இந்நிலையில், திருநாவுக்கரசு நேற்று குமராட்சி போலீசில், குமராட்சி சார்பதிவாளர் மீது புகார் மனு அளித்தார்.
அதில், 15 ஆண்டிற்கு முன் இறந்த எனது தாத்தா வேலுமணி பெயரில், உள்ள நான்கு ஏக்கர் விளை நிலம் தொடர்பான வழக்கு, சிதம்பரம் சப் கோர்ட்டில் நிலுவையில் உள்ளது.
மேலும், நானும் குமராட்சி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில், தடை மனுவும் கொடுத்துள்ளேன். இதனை பொறுட்படுத்தாமல், பிரச்னைக்குரிய நிலத்தை, எனது தந்தை துரைசாமி மற்றும் சகோதரர் வேல்முருகன் ஆகியோர் பெயருக்கு பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து நியாயம் கேட்ட என்னை ஆபாசமாக திட்டி, மிரட்டல் விடுத்தார்.
பின்னர், பத்திரத்தை ரத்து செய்வதாக கூறினார். ஆனால் இன்றுவரை ரத்து செய்யாமல் ஏமாற்றி வருகிறார்.
எனவே, போலியாக பத்திர பதிவு செய்த சார் பதிவாளர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதில் நீதி கிடைக்கவில்லை என்றால், நான் எடுக்கும் முடிவிற்கு சார ்பதிவாளரே காரணம் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சார் பதிவாளர் மீது போலீசில் புகார் அளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.