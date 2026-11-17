எஸ்.பி.,யின் கையெழுத்திடும் 15 நாள் நிபந்தனை நிறைவு
எஸ்.பி.,யின் கையெழுத்திடும் 15 நாள் நிபந்தனை நிறைவு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:40 PM
காரைக்கால்: காரைக்கால் பெண் காவலர் பாலியல் புகார் வழக்கில் எஸ்.பி.,யின் 15 நாள் கையெழுத்திடும் நிபந்தனை நிறைவடைந்தது. .
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் எஸ்.பி.,யாக பணியாற்றியபோது அங்கு பணியில் இருந்த 28 வயதுடைய திருமணமான பெண் காவலருடன் எஸ்.பி.,சுப்ரமணியனுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் அவர் காரைக்காலிருந்து மாறுதலாகி வந்த பின்னரும் பெண் போலீசுக்கு மொபைல் போன் மூலம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
இது குறித்து பெண் போலீசின் கணவர் புகாரின் பேரில், முன்னாள் எஸ்.பி., சுப்ரமணியன் மீது கடந்த செப்டம்பர் 29ம் தேதி ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட அவருக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கடந்த 2ம் தேதி முதல் தினமும் காலை 10 மணிக்கு காரைக்கால் நகர காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்ட நிபந்தனையுடன் முன்ஜாமீன் வழங்கியது. இதன்படி சுப்ரமணியன்,15 நாட்கள் நிபந்தனையை நேற்றுடன் நிறைவு செய்தார். இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்ட பெண் போலீசுக்கு உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை என்றும், எஸ்.பி., மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறி,பெண் போலீஸ் தரப்பினர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர்.