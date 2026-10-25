புதுச்சேரியில் ஊழல் ஆட்சி காங்., பொதுசெயலாளர் குற்றச்சாட்டு
புதுச்சேரியில் ஊழல் ஆட்சி காங்., பொதுசெயலாளர் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 02, 2026 01:49 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:46 AM
புதுச்சேரி.அக்.2–: புதுச்சேரியில் ஊழல் ஆட்சி நடப்பதாக காங்., அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் குலாம் அகமது மிர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் காங்., வேட்பாளர் விநாயகத்தை ஆதரித்து, அகில இந்திய காங்., பொது செயலாளர் குலாம் முகமது மிர் கவுண்டன்பாளையம், வழுதாவூர் சந்திப்பில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலை நாடே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இங்கு ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி நடக்கிறது. ஊழல்வாதிகள் அமைச்சர்களாக உள்ளனர். ஊழல் நிறைந்த அரசு குறித்து மக்கள் மத்தியில் பிரசாரம் செய்ய வேண்டும். கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் தொண்டர்களும் பாடுபட்டு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும். இந்த இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால், இந்தியாவே புதுச்சேரியை திரும்பி பார்க்கும். மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், தமிழக முதல்வர் நிறுத்தியுள்ள வேட்பாளர்களை ஆதரித்து காங்., கட்சியின் இரண்டு அமைச்சர்கள் உட்பட தலைவர்கள் தேர்தல் பணியாற்றுகின்றனர்.
அதேபோல், தட்டாஞ்சாவடிதொகுதியில், த.வெ.க., உட்பட கூட்டணி கட்சிகள் பணிபுரிகின்றன. தமிழகத்தல் இரண்டு தொகுதிகளில் த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். அதேபோல் இங்கு விநாயகத்தை கை சின்னத்தில், அதிக ஓட்டுகள் பெற்று வெற்றி பெற அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பாடுபட வேண்டும். மேலும் மதசார்பற்ற சமூக நீத வெற்றிக் கூட்டணி வேட்பாளரை ஆதரித்து நாளை (இன்று) தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி மக்கள் மத்தியில் காங்., வேட்பாளர் விநாயகத்தை ஆதரித்து அறிவிப்பு வெளியிட உள்ளார்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பிரசாரத்தின் போது, வைத்திலிங்கம் எம்.பி., முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் நேரு, கார்த்திகேயன் முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஷாஜகான், கந்தசாமி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அனந்தராமன், வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட காங்., நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.