/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/இந்திரா நினைவு நாள் காங்., நிர்வாகிகள் அஞ்சலி
UPDATED : அக் 31, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:44 PM
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புதுச்சேரி: டில்லியில் நடந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா நினைவு நாள் நிகழ்ச்சியில், காங்., மாநில தலைவர் வைத்திலிங்கம் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின், நினைவு நாள் நிகழ்ச்சி, டில்லியில் உள்ள நினைவிடத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதில், காங்., மாநில தலைவர் வைத்திலிங்கம் எம்.பி., கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., வைத்தியநாதன் ஆகியோர் மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.