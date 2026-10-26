நல்லுாரில் கிடப்பில் போடப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி மைய கட்டுமான பணி: புதர்மண்டி கிடக்கும் அவலம்
நல்லுாரில் கிடப்பில் போடப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி மைய கட்டுமான பணி: புதர்மண்டி கிடக்கும் அவலம்
UPDATED : அக் 08, 2026 04:40 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:16 PM
திருபுவனை: நல்லுார் கிராமத்தில் துவங்கப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி மைய கட்டுமான பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால் புதர் மண்டிக்கிடக்கின்றனர்.
நல்லுார் கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோவில் எதிரே செயல்பட்டு வந்த பழைய அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் விரிசல் அடைந்து, இடிந்து விழும் நிலையில் இருந்தது. கிராம மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கடந்த ஆண்டு அப்போதைய எம்.எல்.ஏ., அங்காளன் முயற்சியில் பழைய கட்டடம் முற்றிலும் இடித்து அகற்றப்பட்டது. இதனால் அங்கன்வாடி மையம் தற்காலிகமாக தனியார் வாடகை கட்டிடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில் புதுச்சேரி அரசு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் மூலம் ரூ.24.40 லட்சம் செலவில் புதிய அங்கன்வாடி மைய கட்டுமான பணியை கடந்த 2025 டிச.8ம் தேதி அப்போதைய எம்.எல்.ஏ., அங்காளன் பூமி பூஜை செய்து துவக்கிவைத்தார்.
10 மாதங்கள் கடந்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதனால் அடிக்கல் நாட்டிய இடத்தில் இரும்புக் கம்பிகள் துரு பிடித்து, அப்புகுதி முழுவதும் செடி கொடிகள் முளைந்து புதர் மண்டி கிடக்கிறது. இதனைக் கண்டித்து மையத்தின் அருகில் போராட்டம் நடத்த கிராம மக்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.