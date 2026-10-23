இந்திரா சிக்னலில் கொட்டும் மழையிலும் கான்கீரிட் தடுப்புகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்
இந்திரா சிக்னலில் கொட்டும் மழையிலும் கான்கீரிட் தடுப்புகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
புதுச்சேரி: இந்திரா காந்தி சிலை சந்திப்பில் கொட்டும் மழையிலும் நிரந்தரக் கான்கிரீட் தடுப்புகள் அமைக்கும் பணி நடந்தது.
புதுச்சேரி நகரின் மிக முக்கியமான மற்றும் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதியாக இந்திரா காந்தி சிலை சந்திப்பு . இப்பகுதியின் வடமேற்குப் பகுதியில், அதாவது பெட்ரோல் பங்க் எதிரே அமைந்துள்ள 10 மீட்டர் அகலமுள்ள நடுப்பகுதி இடைவெளியில், போக்குவரத்தைச் சீரமைக்கவும் விபத்துகளைத் தடுக்கவும் பொதுப்பணித் துறை சார்பில் இரும்புப் பேரிகார்டுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில், கடந்த செப்.30-ம் தேதி இந்த இரும்புத் தடுப்புகளைச் மர்ம நபர்கள் சிலர் வெட்டிச் சாய்த்து, சாலையோரம் வீசிச் சென்றனர். தடுப்புகள் அகற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதியைக் கடக்கும் வாகன ஓட்டிகள் எவ்வித அச்சமுமின்றி போக்குவரத்து விதிகளை மீறிச் செல்லும் நிலை தொடர்ந்து நீடித்து வந்தது.
இதையடுத்து, போக்குவரத்து விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் விபத்துகளைத் தடுக்கவும் பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் உடனடியாகக் களம் இறங்கினர். கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல், லாரி மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட பெரிய கான்கிரீட் பிளாக்குகளைக் கிரேன் உதவியுடன் அமைத்து, அந்த இடைவெளியை அடைக்கும் பணியைப் பொதுப்பணித்துறையினர் தீவிரமாக மேற்கொண்டு அடைத்தனர். இப்பணியின் போது ரெட்டியார் பாளையம் போலீசார் மற்றும் வடக்கு போக்குவரத்து போலீசார் உடன் இருந்தனர்.