ராஜிவ்காந்தி மருத்துவமனை எதிரே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி துவக்கம்
ராஜிவ்காந்தி மருத்துவமனை எதிரே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி துவக்கம்
UPDATED : அக் 08, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:06 PM
புதுச்சேரி: ராஜிவ்காந்தி மருத்துவமனை எதிரே ராஜிவ் – இந்திரா சிக்னல் இடையே உயர்மட்ட மேம்பாலத்திற்கான முதற்கட்ட துாண் அமைக்கும் பணி துவங்கியுள்ளது.
புதுச்சேரி இந்திரா சதுக்கம் முதல் ராஜிவ் சதுக்கம் வரை 3.877 கி.மீ., நீளத்திற்கு உயர்மட்ட மேம்பாலம் ரூ. 436 கோடியில் கட்டப்பட உள்ளது. மேலும் ரூ.25.05 கோடி மதிப்பில் 13.63 கி.மீ., தொலைவுக்கு கிழக்கு கடற்கரை சாலையும் மேம்படுத்தப்பட உள்ளது.
மேம்பால பணிக்கு முன்பாக மணல் ஆய்வு பணிகள் நடந்தது. இதற்கிடையில் 100 அடி சாலை ராஜிவ்காந்தி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவனை எதிரே மேம்பாலம் அமைப்பதற்காக முதற்கட்ட பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 30 அடி, 12 அடி சுற்றளவில் மேம்பாலத்திற்காக மாதிரி துாண் அமைக்கும் பணி நேற்று துவங்கியது. இந்த துாண் அமைக்கப்பட்டு பரிசோதனை செய்த பின், மேம்பாலம் கட்டுமான பணிக்கான போக்குவரத்து மாற்றம் குறித்து முடிவு செய்யப்படும். மேலும், தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த பின் மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான பணிகள் முழு வீச்சில் மேற்கொள்ளப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.