/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/லாஸ்பேட்டை காங்., ஆலோசனைக் கூட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 10:37 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:58 PM
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புதுச்சேரி: லாஸ்பேட்டை, காமராஜர் நகர், தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய தொகுதிகள் அடங்கிய லாஸ்பேட்டை மாவட்டம் நிர்வாகிகள் தேர்வு தொடர்பான காங்., ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., வைத்தியநாதன் தலைமை தாங்கினார். அகில இந்திய காங்., கமிட்டி பார்வையாளர் நாராயணசாமி பங்கேற்று, மாவட்ட காங்., கமிட்டி தலைவரை தேர்வு செய்வது குறித்து நிர்வாகிகளிடம் கருத்துகளை கேட்டறிந்தார். இதில், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி வேட்பாளர் விநாயகம், பொதுச் செயலாளர் சங்கர் மற்றும் மாநில காங்., நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.