புதுச்சேரியில் 15ம் தேதி வரை சமகால ஓவியக் கண்காட்சி
புதுச்சேரியில் 15ம் தேதி வரை சமகால ஓவியக் கண்காட்சி
UPDATED : அக் 10, 2026 09:37 PM
ADDED : அக் 10, 2026 08:47 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் துவங்கிய சமகால ஓவியக் கண்காட்சியில் பல வகையான நவீன ஓவியங்கள் பார்வையார்களை கவர்ந்துள்ளது.
புதுச்சேரி அருங்காட்சியகம் அருகில் உள்ள கலையரங்கில் சமகால ஓவியக் கண்காட்சி நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. கண்காட்சியை, கலைப்பண்பாட்டுத்துறை இயக்குனர் சக்திவேல் துவக்கி வைத்தார். ஓவியர் இளமுருகன் வரவேற்றார்.
புதுச்சேரி வரதட்சணை தடுப்பு ஆலோசனைக் குழு தலைவர் வித்யா ராம்குமார் தலைமை உரையாற்றினார். புதுச்சேரி தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தலைவர் தமிழ்மல்லன், பெண்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பின் தலைவர் கலாவதி, செயலாளர் இருதயமேரி ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில், புதுச்சேரி பாரதியார் பல்கலைக்கூட விரிவுரையாளர் சேகர், சென்னை சினிமா இயக்குனர் ரமேஷ் செல்வராஜ் உட்பட ஓவியர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஏற்பாடுகளை ஓவியர் ரவி செய்திருந்தார். ஓவியக்கண்காட்சியை வரும் 15ம் தேதி, காலை 10:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரை, பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம் என புதுச்சேரி சமகால ஓவியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஓவியர் மதிவாணன் நன்றி கூறினார்.