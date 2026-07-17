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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/﻿ 'நீட்' அல்லாத படிப்புகளுக்கான கவுன்சிலிங் ஏற்பாடு... தீவிரம்: இம்மாதம் இறுதியில் சீட்டுகள் ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு

﻿ 'நீட்' அல்லாத படிப்புகளுக்கான கவுன்சிலிங் ஏற்பாடு... தீவிரம்: இம்மாதம் இறுதியில் சீட்டுகள் ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு

﻿ 'நீட்' அல்லாத படிப்புகளுக்கான கவுன்சிலிங் ஏற்பாடு... தீவிரம்: இம்மாதம் இறுதியில் சீட்டுகள் ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:57 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:57 AM

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இந்த ஆண்டு சென்டாக் மூலம் பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் படிப்புகளில் சேருவதற்குப் பெரும் போட்டி நிலவுகிறது.

பொறியியல் படிப்புகளில் 6,490 இடங்கள் மற்றும் கலை அறிவியல் படிப்புகளில் 4,320 இடங்கள் என, மொத்தம் 10,810 இடங்களுக்கு, 12,885 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துத் தங்களின் உயர்கல்வி கனவுகளுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

தற்போதைய நிலையில், வரைவு தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருந்தாலும், சீட் மேட்ரிக்ஸ் மற்றும் இறுதி தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீட்டிற்காக மாணவர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர். ஆனால் எதும் வெளியாகவில்லை.

இந்தக் கல்வி ஆண்டுக்கான சேர்க்கை நடைமுறைகளை விரைந்து முடிக்க தேசிய அளவிலான கல்வி அமைப்புகள் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சில், பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கையை ஆகஸ்ட் 14ம் தேதிக்குள் முடிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அதேபோல், தேசிய நர்சிங் கவுன்சில், செவிலியர் படிப்புக்கான கலந்தாய்வை ஆகஸ்ட் 1 முதல் செப்டம்பர் 30ம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும். இதற்கு எவ்வித காலநீட்டிப்பும் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த காலக்கெடு நெருங்கி வருவதால், புதுச்சேரி மாணவர்களின் கல்வி எதிர்காலம் குறித்து அச்சம் நிலவுகிறது.

தங்களது பிள்ளைகளுக்கு சீட் கிடைக்குமா, எதற்கும் தனியார் கல்லுாரியை அணுகி துண்டை போடலாமா என்று எந்த முடிவுக்கு வராமல் தவியாய் தவித்து வருகின்றனர்.

இது குறித்து சென்டாக் அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'கலந்தாய்வு நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் சென்டாக் ஏற்கனவே தயார் செய்துவிட்டது.

இருப்பினும், இந்த ஆண்டு விளையாட்டுப் பிரிவு இடஒதுக்கீட்டில் கொண்டு வரப்பட்ட புதிய மாற்றங்களுக்கான அரசாணை வெளியாவதில் ஏற்பட்ட தாமதமே, ஒட்டுமொத்த கலந்தாய்வும் தள்ளிப்போக காரணம்.

தற்போது விளையாட்டு வீரர்களுக்கான புதிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டு, மாணவர்களின் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புப் பணிகள் மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகள் இன்னும் நான்கு நாட்களுக்குள் நிறைவடைந்துவிடும். அதன் பிறகு விளையாட்டு வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு, 25ம் தேதிக்கு பிறகு நீட் அல்லாத அனைத்துப் படிப்புகளுக்கும் கலந்தாய்வு தொடங்கி, இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.

எனவே, மாணவர்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. நிர்வாகம் பணிகளை விரைவுபடுத்தி வருவதாக சென்டாக் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.எனவே மாணவர்களே உங்களுடைய சான்றிதழ் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் தயாராக வைத்து கொள்ளுங்கள்.

பெற்றோர் எதிர்பார்ப்பு


சென்டாக் மாணவர் பெற்றோர் நலச்சங்கத் தலைவர் நாராயணசாமி கூறுகையில், 'கலந்தாய்வு நடத்துவதில் ஏற்படும் தொடர் தாமதத்தால், தங்களுக்கு அரசு ஒதுக்கீட்டில் இடம் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகத்தில் மாணவர்கள் தவிக்கின்றனர். அரசு ஒதுக்கீட்டில் சேர தகுதியுள்ள பல மாணவர்கள், வேறு வழியின்றி தனியார் கல்லுாரிகளில் கூடுதல் பணம் செலுத்தி நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் சேரும் கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, சென்டாக் நிர்வாகம் போர்க்கால அடிப்படையில் கலந்தாய்வை நடத்தி முடிக்க வேண்டும்' என்றார்.



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