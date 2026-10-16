தொழிலதிபரிடம் பண மோசடி வழக்கு கேரளாவில் பதுங்கியிருந்த தம்பதி கைது
தொழிலதிபரிடம் பண மோசடி வழக்கு கேரளாவில் பதுங்கியிருந்த தம்பதி கைது
UPDATED : அக் 16, 2026 01:11 AM
ADDED : அக் 16, 2026 01:09 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, தொழிலதிபரிடம் ரூ. 2 கோடி பண மோசடி வழக்கில், கேரளாவில் தலைமறைவாக இருந்த தம்பதியை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் கைது செய்து, ரூ.16.50 லட்சம் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.
புதுச்சேரி, லாஸ்பேட்டையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் வெங்கடேைஷ தொடர்பு கொண்ட கும்பல், ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் மூன்று மணி நேரத்தில் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறியது.
இதை நம்பிய வெங்கடேஷ், நண்பர் மகேஷூடன் சென்று, ரூ.2 கோடியை கடந்த மாதம் 29ம் தேதி டி.ஆர்.நகரில் வைத்து பார்த்தசாரதி, முகமது ரபீக் ஆகியோரிடம் கொடுத்தார்.
அப்போது அங்கிருந்த சிலர் பணம் இருந்த பையை பறித்துக் கொண்டு தப்பினர். அதில் சிலரை மடக்கி பிடித்து, பணத்தை சரிபார்த்த போது, ரூ. 88 லட்சத்தை காணவில்லை. இதுகுறித்து வெங்கடேஷ் உருளையன்பேட்டை போலீசில் அளித்த புகாரின் பேரில், 8 பேரை கைது செய்து, ரூ. 39 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.
ரூ. 49 லட்சத்துடன் தப்பியோடியவர்களை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றப்பட்டு, இன்ஸ்பெக்டர் கண்ணன் தலைமையிலான போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
இதில், பணத்தை எடுத்துச் சென்ற கோபாலன்கடை வடிவேல் மகன் ஸ்டாலின்,30; பணத்தை வைத்திருந்த புதுச்சேரி பெரியார் நகர் தவமணி மகன் சிகாமணி,36 ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் இதுவரை 10 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்களிடம் இருந்த மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையில் ரூ.1 கோடியே 51 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வழக்கில் தொடர்புடைய அறிவுமணி, 45; அவரது மனைவி சித்ராதேவி, 43; ஆகியோர் கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் பதுங்கி இருப்பதாக வந்த தகவலின் பேரில், தனிப்படை போலீசார் கேரளா விரைந்து சென்று இருவரையும் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து ரூ.16 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் இதுவரை 12 பேரை கைது செய்த போலீசார் மொத்தம் ரூ.1 கோடியே 67 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
இவ்வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., மாற்றப்பட்ட 10 நாட்களுக்குள், ஒரு வழக்கறிஞர் உட்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். வழக்கில் தொடர்புடைய சென்னையை சேர்ந்த ரோஷலின், திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த ஒருவரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.