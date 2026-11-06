6 மாத இலவச அரிசிக்கு பதிலாக ரூ. 123 கோடி பணம் வரவு வைப்பு
6 மாத இலவச அரிசிக்கு பதிலாக ரூ. 123 கோடி பணம் வரவு வைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 01:18 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:18 AM
புதுச்சேரி: கடந்த மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான ஆறு மாதத்திற்கான இலவச அரிசிக்கு பதிலாக பணமாக 122.91 கோடி ரூபாய் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி அரசு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
முதல்வர் ரங்கசாமி உத்தரவு மற்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி பி.பி.எல்., ஏ.ஏ.ஒய்., மற்றும் பி.ஹெச்.ஹெச் உள்ளிட்ட சிவப்பு ரேஷன்கார்டு தாரர்களுக்கு 20 கிலோ அரிசிக்குப் பதிலாக மாதந்தோறும் ரூ.860ம், மஞ்சள் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு 10 கிலோ அரிசிக்குப் பதிலாக மாதந்தோறும் ரூ.430-ம் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.
எனவே, கடந்த மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான ஆறு மாத காலத்திற்கு மொத்தம் ரூ.122.91 கோடி ரொக்கமாக தகுதியுள்ள ரேஷன் கார்டுதாரர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.