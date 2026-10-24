மதுக்கடையில் வேலை செய்த கடலுார் வாலிபர் சாவு: உறவினர்கள் சாலை மறியலால் பரபரப்பு
மதுக்கடையில் வேலை செய்த கடலுார் வாலிபர் சாவு: உறவினர்கள் சாலை மறியலால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 04:22 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:37 AM
பாகூர்: கரையாம்புத்துாரில் மதுபான கடையில் இறந்த மகனுக்கு நியாயம் கேட்டு அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கடலுார் மாவட்டம், கொங்கராயனுார் மாரியம்மன் கோவில் வீதியை சேர்ந்தவர் சரண்ராஜ், 30; புதுச்சேரி மணமேட்டில் உள்ள தனியார் மதுபான கடையில் பணி புரிந்து வந்தார்.
இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, 2 வயதில் மகன் உள்ளார். சரண்ராஜ் நேற்று வழக்கம் போல் காலை 7:00 மணிக்கு வேலைக்கு சென்றார். அங்கிருந்து மதியம் அவரது தந்தை சண்முகத்திற்கு போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசிய நபர் மதுக்கடையில் சரண்ராஜ் இறந்து கிடப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது தந்தை சண்முகம் மதுக்கடைக்கு சென்றார். ஆனால் சரண்ராஜை கடலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளதாக அங்கிருந்தவர்கள் தெரிவித்தனர்.
கடலுார் மருத்துவமனைக்கு சென்ற சண்முகம் அங்கு டாக்டரிடம் கேட்டபோது, சரண்ராஜ் இறந்து விட்டதாக டாக்டர் தெரிவித்தார். என மகன் சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி, கரையாம்புத்துார் போலீசில் புகார் கொடுத்தனர்.
ஆனால் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த சரண்ராஜ் உறவினர்கள் கரையாம்புத்துார் சாலையில் நேற்று இரவு 8:00 மணியளவில் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பாகூர் போலீசார், நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தை ஏற்று, 9:00 மணிக்கு மறியலை கைவிட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.