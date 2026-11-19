போலீஸ் வேடத்தில் பெண்ணை மிரட்டிய சைபர் மோசடி கும்பல்: புதுச்சேரியில் பரபரப்பு
போலீஸ் வேடத்தில் பெண்ணை மிரட்டிய சைபர் மோசடி கும்பல்: புதுச்சேரியில் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 08:30 PM
ADDED : நவ 17, 2026 08:26 PM
புதுச்சேரி: உங்கள் ஆதார் எண்ணில் பயங்கரவாதிகளின் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என, பெண்ணை மிரட்டிய சைபர் மோசடி கும்பல் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 55 வயது பெண் ஒருவரைத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்ட மர்ம நபர், தன்னைத் தொலைத்தொடர்புத் துறை அதிகாரி என்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, உங்களுடைய பி.எஸ்.என்.எல்., இணைப்பில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு இருக்கிறது. அதைச் சரிசெய்ய வேண்டும் என்று கூறி, அந்தப் பெண்ணின் ஆதார் எண்ணையும் கேட்டுப் பெற்றார். ஆதார் எண் கைக்குக் கிடைத்ததும் ஆரம்பித்திருக்கிறது அடுத்தகட்ட மிரட்டல். உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் வேறொரு மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த எண்ணைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோதச் செயல்களிலும், பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளிலும் சிலர் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
விமானப் பயணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு ஆதார் எண் பயன்படுத்தப்படுவதால், இந்த விவகாரம் டில்லி வரை சென்றுவிட்டது.
உங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என்று கூறி அந்தப் பெண்ணை அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளார். இதைக் கேட்டு முதலில் அதிர்ச்சியடைந்த அந்தப் பெண், பின்னர் சுதாரித்துக்கொண்டார்.
என்னிடம் இருப்பது ஒரே ஒரு மொபைல் எண்தான். எந்தச் சட்டவிரோதச் செயலிலும் எனக்குத் தொடர்பில்லை. இதுகுறித்து நான் நேரடியாக சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளிக்கிறேன் என்று உறுதியாகக் கூறியுள்ளார்.
இதைக் கேட்டதும் மறுமுனையில் இருந்த மர்ம நபர், உங்களை பார்த்தால் பாவமாக இருக்கிறது. இந்த பிரச்னையில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றுகிறேன். உயர் அதிகாரிகளிடம் பேசச் சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு மொபைல் இணைப்பை துண்டித்துள்ளார்.
பதட்டம் அதிகரிக்கவே, அப்பெண் தாமதிக்காமல் கோரிமேட்டில் உள்ள சைபர் கிரைம் போலீஸ் ஸ்டேஷக்கு சென்று புகார் அளித்தார்.
அவர், போலீஸ் நிலையத்தில் அமர்ந்து புகார் அளித்துக்கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில், மீண்டும் அவரை வீடியோ காலில் தொடர்புகொண்டிருக்கிறார் அந்த மர்ம நபர்.
இந்த முறை போலீஸ் அதிகாரியைப் போன்ற உடையணிந்து, அதிகாரி தோரணையில் பேசி மிரட்ட முயன்றுள்ளார். வீடியோ காலில் போலீஸ் வேடத்தில் ஒருவர் மிரட்டுவதைப் பார்த்த அங்கிருந்த சைபர் கிரைம் போலீசார், இது திட்டமிட்ட சைபர் மோசடி என்பதை உடனடியாகப் புரிந்துகொண்டனர்.
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்பெண் இருப்பதை கண்டதும், சைபர் மோசடி நபர் அடுத்த நிமிடமே இணைப்பினை துண்டித்துவிட்டார். சைபர் மோசடி நபரின் மொபைல் எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொழில்நுட்ப ரீதியாக விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
அழைப்பு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களைச் சேகரித்து, மோசடி கும்பலை அடையாளம் காணும் பணியில் சைபர் போலீசார் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் புதுச்சேரியில் பரபரப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போலீசார் பாராட்டு: சைபர் மோசடி கும்பல் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட். இந்த பிரச்னையில் உங்களை காப்பாற்றுகிறேன் என வலை விரித்தபோதிலும், அந்தப் பெண், சைபர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நேரில் சென்றுள்ளார்.
மிரட்டலுக்குப் பயந்து பணத்தை இழக்காமல், துணிச்சலாகப் போலீசை அணுகியதுடன், மோசடி நபரைக் கண்டறியவும் உதவிய அந்தப் பெண்ணை சைபர் கிரைம் போலீசார் பாராட்டினர்.