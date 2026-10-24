சைபர் கிரைம் மூலம் ரூ. 19.38 கோடி மீட்பு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல்
சைபர் கிரைம் மூலம் ரூ. 19.38 கோடி மீட்பு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல்
UPDATED : அக் 15, 2026 01:53 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:49 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் மூலம் இதுவரை ரூ.19.38 கோடி மீட்கப்பட்டு, 750 மொபைல்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரி போலீஸ் சைபர் கிரைம் பிரிவு சார்பில், சி.ஏ.ஆர்.இ., என்ற மூத்த குடிமக்களுக்கான சைபர் விழிப்புணர்வு மற்றும் உதவித் திட்டம் துவக்க விழா கம்பன் கலையரங்கில் நடந்தது.
விழாவில், கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோர் சைபர் விழிப்புணர்வு திட்டத்தினை துவக்கி வைத்தனர். விழாவையொட்டி நடந்த ஹேக்கத்தான் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்குப் பரிசுகளை வழங்கினர். புதுப்பிக்கப்பட்ட காவல்துறை இணைய தளத்தைத் துவக்கி வைத்தனர்.
விழாவில், தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், டி.ஜி.பி. ஷாலினி சிங், டி.ஐ.ஜி. சத்தியசுந்தரம், சீனியர் எஸ்.பி., ராகவ், எஸ்.பி., ஸ்ருதி உள்ளிட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இதில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பேசுகையில், ‘சைபர் குற்றவாளிகள் புதுப்புது வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்து மோசடியில் ஈடுபட்டு வருவதால், அதற்கேற்ப போலீசாரும், புதிய தொழில்நுட்பங்களை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் பிரிவு துவங்கப்பட்ட பிறகு, இதுவரை 309 எப்.ஐ.ஆர்.,கள் பதிவு செய்யப்பட்டு, சைபர் குற்றவாளிகளிடம் இருந்து ரூ.19 கோடியே 38 லட்சம் மீட்கப்பட்டு, உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளது. ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான 750 மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு மத்திய அரசிடம் ரூ.8 கோடி நிதி கேட்கப்பட்டுள்ளது’ என்றார்.
விழாவில், 1930 என்ற இலவச தொலைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்தி சைபர் குற்றம் உள்ளிட்ட எந்தப் புகாரையும் தெரிவிக்கலாம் என வலியுறுத்தப்பட்டது. தனியார் பள்ளி மாணவர்களின் வில்லுப்பாட்டு, கல்லுாரி மாணவர்களின் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் விழிப்புணர்வு நாடகம் நடந்தது.
மூத்த குடிமக்கள் சங்கங்கள், முதியோர் இல்லங்கள், குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் வாயிலாக தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும், ஓய்வு பெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.