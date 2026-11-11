நைஜீரிய நபரிடம் பணம் இழந்தவர்கள் புகார் அளிக்க சைபர் கிரைம் அழைப்பு
நைஜீரிய நபரிடம் பணம் இழந்தவர்கள் புகார் அளிக்க சைபர் கிரைம் அழைப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:29 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்த நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் மீது இந்தியா முழுதும் 8 மாநிலத்தில் ரூ. 3 கோடிக்கும் மேல் மோசடி வழக்கு பதிவாகி உள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆதனால், புதுச்சேரியில் இதுபோன்று பெண்கள் போல் பேசி வெளிநாட்டில் இருந்து பரிசு பொருள் அனுப்பி வைப்பதாக கூறி, கஸ்டம்ஸ் அதிகாரி போல் மிரட்டி பணம் பறித்து இருந்தால், புகார் அளிக்க வருமாறு சைபர் கிரைம் போலீசார் கேட்டு கொண்டுள்ளனர்.
புதுச்சேரி,முதலியார்பேட்டையைச் சேர்ந்த நபரிடம், பேஸ்புக் மூலம் லண்டனைச் சேர்ந்த பெண் என அறிமுகமான நபர் நட்பாக பழகி, வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக தொடர்பில் இருந்தார்.
வெளிநாட்டில் இருந்து ஐபோன், உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்கள் அனுப்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
சில நாட்களில் டில்லியில் இருந்து சுங்கத்துறை (கஸ்டம்ஸ்) அதிகாரிகள் பேசுவதாக சிலர் பேசினர்.
அப்போது, உங்கள் பெயரில் வெளிநாட்டில் இருந்து தங்க நகைகள், அமெரிக்க டாலர்கள் அடங்கிய பார்சல் வந்துள்ளதாகவும், அதனை பெற சுங்க கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என கூறினர்.
அதனை நம்பி, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பல்வேறு தவணையாக மொத்தம் ரூ. 12.50 லட்சம் பணத்தை அனுப்பியுள்ளார். அதன்பின்பு கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகள் என கூறிய நபர்கள் தொடர்பை துண்டித்தனர்.
ஏமாற்றப்பட்ட நபர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தபோது, பெண்களின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி போலியான பேஸ்புக் கணக்கு மூலம் வெளிநாட்டில் இருந்து பரிசு பொருட்கள் அனுப்புவதாக கூறி மோசடி நடந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதனை, டில்லியில் தங்கியிருந்த நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த 36 வயதான மோடெஸ்மஸ் ஒகேஸி என்பவர் ஈடுப்பட்டு இருந்தது தெரியவந்தது. புதுச்சேரி போலீசார் டில்லி சென்று, நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த நபரை கைது செய்து கொண்டு வந்தனர்.தொடர் விசாரணையில், நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் மீது டில்லி, குஜராத், கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 8 மாநிலங்களில் 22 மோசடி புகார் பதிவாகி உள்ளது. இதில் ரூ. 3 கோடிக்கு மேல் பணம் மோசடி செய்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
சீனியர் எஸ்.பி., ராகவ் கூறுகையில்; கஸ்டம்ஸ் அல்லது அரசு துறை அதிகாரிகள் என கூறி மொபைல்போனில் மிரட்டி பணம் கேட்பவர்கள் பேச்சை நம்ப வேண்டாம்.
சமூக வலைத்தளத்தில் அறிமுகமாகும் நபர்களின் உண்மை அடையாளம் தெரியாமல் பணம் அனுப்ப வேண்டாம் எனவும், இதுபோல் பரிசு பொருள் வழங்குவதாக கூறி ஏமாற்றப்பட்டு இருந்தால், புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம் கேட்டு கொண்டார்.