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5 பேரிடம் ரூ. 3 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை

5 பேரிடம் ரூ. 3 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:55 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:40 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:55 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:40 PM

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புதுச்சேரி: ஐந்து பேரிடம் 3 லட்சத்து, 25 ஆயிரத்து 752 ரூபாயை சைபர் கிரைம் கும்பல் மோசடி செய்துள்ளனர்.

தட்டாஞ்சாவடி பகுதியை சேர்ந்த நபரை டெலிகிராம் மூலம் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், பகுதி நேர வேலை இருப்பதாகவும், அதில் வரும் டாஸ்கை முடித்தால், பணம் சாம்பாதிக்கலாம் என, கூறியுள்ளார். இதை நம்பி அவர் 45 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பணத்தை அனுப்பி ஏமாந்தார்.

வில்லியனுார் பகுதியை சேர்ந்த நபரின் கிரெடிட் கார்ட் கணக்கிலிருந்து மர்ம நபர்கள் 1 லட்சத்து, 98 ஆயிரத்து, 120 ரூபாயை அவருக்கு தெரியாமல், எடுத்துள்ளனர்.

குண்டுபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், தன்னை தனியார் நிதி நிறுவன ஊழியர் என, அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார். பின், குறைந்த வட்டியில், 4 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்று தரவதாக கூறி, செயலாக்க கட்டணமாக, 76 ஆயிரத்து 742 பெற்று ஏமாற்றியுள்ளார்.

ரெட்டியார்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை டெலிகிராம் செயலி மூலம் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள், வீட்டில் இருந்தே பகுதி நேரம் வேலை செய்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் என, கூறியுள்ளார். அதை நம்பிய அந்த பெண் செயலாக்க கட்டணமாக 4 ஆயிரம் ரூபாய் அனுப்பி ஏமாந்தார்.

தட்டாஞ்சாவடியை சேர்ந்த நபரை சமூக வலை தளம் மூலம் தொடர்பு கொணட மர்ம நபர்கள், ஆபாச வீடியோ கால் மற்றும் விபசார சர்வீஸ் என கூறி, 4 ஆயிரம் பெற்று ஏமாற்றியுள்ளனர். இவர்கள் கொடுத்த புகார்களின் பேரில், சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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