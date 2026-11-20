ஓய்வூதியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் உயர்வு: 4 மாத நிலுவை தொகையாக ரூ.10 கோடி வரவு
ஓய்வூதியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் உயர்வு: 4 மாத நிலுவை தொகையாக ரூ.10 கோடி வரவு
ADDED : நவ 19, 2026 08:14 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை 60 சதவீதத்திலிருந்து 63 சதவீதமாக உயர்த்தி புதுச்சேரி அரசு அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை அடிப்படையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கு 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, புதுச்சேரி நிர்வாகமும் இந்த முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
புதுச்சேரி நிதித்துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள்:
இதுவரை அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 60 சதவீதமாக வழங்கப்பட்டு வந்த அகவிலைப்படி நிவாரணம், தற்போது கூடுதலாக 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு, 63 சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அகவிலைப்படி நிவாரண உயர்வு கடந்த ஜூலை 1ம் தேதி முதல் முன்தேதியிட்டு நடைமுறைக்கு வருகிறது.
இதன் காரணமாக, ஜூலை மாதம் முதல் அக்டோபர் வரையிலான 4 மாதங்களுக்கான 10 கோடி வரை நிலுவைத் தொகையும் ஓய்வூதியர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது.
நான்கு பிராந்தியங்களுக்கும் பயன்:: இந்த அறிவிப்பின் மூலம் புதுச்சேரி மட்டுமின்றி காரைக்கால், மாகே மற்றும் ஏனாம் ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களையும் சேர்ந்த முன்னாள் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியர்கள் என மாநிலத்தில் உள்ள 25 ஆயிரம் அரசு பென்ஷன்தாரர்கள் நேரடியாகப் பயனடைய உள்ளனர்.
இந்த உயர்வின் மூலம் அடிப்படை ஓய்வூதியமாக ரூ.15,000 பெறுபவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.450 கூடுதலாகவும், 4 மாத நிலுவைத் தொகையாக ரூ.1,800–ம் கிடைக்கும். ரூ.20,000 பெறுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.600 கூடுதலாகவும், நிலுவைத் தொகையாக ரூ.2,400–ம் கிடைக்கும்.
அதேபோல், ரூ.30,000 அடிப்படை ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.900 கூடுதலாகவும், நிலுவைத் தொகையாக ரூ.3,600 –ம்; ரூ.40,000 பெறுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,200 கூடுதலாகவும், நிலுவைத் தொகையாக ரூ.4,800 வரையும் பலன் கிடைக்கும்.
ஓய்வூதியர்கள் கவனத்திற்கு...
இந்த அகவிலைப்படி உயர்வைப் பெறுவதற்கு ஓய்வூதியதாரர்கள் தனியாக எந்த விண்ணப்பமும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள் மற்றும் கருவூலங்கள் மூலமாகவே இந்தத் திருத்தப்பட்ட தொகை தானாகக் கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்படும்.
இருப்பினும், வாழ்நாள் சான்றிதழை உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிப்பதை ஓய்வூதியதாரர்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டி இருக்கும்.
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரித்து வரும் இன்றைய சூழலில், இந்த 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு ஓய்வூதியர்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டில் கணிசமான நிம்மதியை ஏற்படுத்தும்.
மத்திய அரசின் அறிவிப்பு வெளியான குறுகிய காலத்திலேயே புதுச்சேரி அரசும் இதற்கான அரசாணையைத் தாமதமின்றி வெளியிட்டிருப்பது, புதுச்சேரி மாநில ஓய்வூதியர் சங்கங்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.