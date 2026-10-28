ஜனநாயக மாதர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 27, 2026 07:11 PM
புதுச்சேரி: கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பில் இன்று (அக்.,27) கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் சார்பில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் சுதேசி மில் எதிரே இன்று நடந்தது. மாநில தலைவர் முனியம்மாள் தலைமை தாங்கினார். அகில இந்திய துணைத் தலைவர் சுதாசுந்தரராமன் கண்டன உரையாற்றினார். தேசிய மாதர் சம்மேளன புதுச்சேரி தலைவர் ேஹமலதா, அகில இந்திய முற்போக்கு பெண்கள் கழக தலைவர் விஜயா ஆகியோர் வாழ்த்தி பேசினர். ஜனநாயக மாதர் சங்க மாநில நிர்வாகிகள் சத்யா, மாரிமுத்து, உமாசாந்தி உட்பட பலர் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை குறைக்க வேண்டும். ரேஷன் கடைகளில் அத்தியாவசிய பொருட்களை குறைந்த விலையில் வழங்க வேண்டும். பண்டிகை அங்காடிகளை உடனடியாக திறக்க வேண்டும். ரேஷன் கடையில் இலவச அரிசியை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன. மகளிர் சங்க நிர்வாகிகள் காய்கறிகளை மாலையாக அணிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.