தனி பாதுகாப்பு அதிகாரி பணிக்கு பயிற்சி: போலீசாருக்கு டி.ஐ.ஜி., சான்றிதழ் வழங்கல்
தனி பாதுகாப்பு அதிகாரி பணிக்கு பயிற்சி: போலீசாருக்கு டி.ஐ.ஜி., சான்றிதழ் வழங்கல்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:25 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM
புதுச்சேரி: தனி பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி பெற்ற போலீசாருக்கு டி.ஐ.ஜி., சத்தியசுந்தரம் சான்றிதழ் வழங்கினார்.
புதுச்சேரி, போலீசாருக்கு தனி பாதுகாப்பு அதிகாரி மற்றும் உத்திகளுடன் கூடிய ஓட்டுனர் பயிற்சி, கோரிமேடு பயிற்சி மைதானத்தில் நடந்தது. இந்த பயிற்சியில், போலீசார் மற்றும் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் என, 72 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. தேசிய பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் பயிற்சி அளித்தனர்.
பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு கோரிமேடு காவலர் சமூக நலக்கூடத்தில் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. டி.ஐ.ஜி., சத்தியசுந்தரம் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினார். பின், அவர், பேசுகையில், 'தனி பாதுகாப்பு அதிகாரி பணி என்பது, நாம் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்கான தனிப்பட்ட பணிகளை செய்வது அல்ல. இது வீரமும், தியாகமும் நிறைந்த பணி' என்றார்.
நிகழ்ச்சியில், தேசிய பாதுகாப்பு படை கமாண்டர் ஹோசியர் சிங், சீனியர் எஸ்.பி.,க்கள், ராஜிந்தர் குமார், நித்யா ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட போலீஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.