தினமலர் செய்தி எதிரொலி: அண்ணா திடலில் உள்ளாட்சித்துறை இயக்குநர் ஆய்வு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி: அண்ணா திடலில் உள்ளாட்சித்துறை இயக்குநர் ஆய்வு
UPDATED : ஜூலை 16, 2026 11:48 PM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:24 PM
புதுச்சேரி: தினமலர் செய்தி எதிரொலியால், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட அண்ணா திடலை உள்ளாட்சித்துறை இயக்குநர் ஆதர்ஷ் ஆய்வு செய்தார்.
புதுச்சேரி நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்தள்ள அண்ணா திடல், ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு, புதுச்சேரி நகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அண்ணா திடல் முழு பயன்பாட்டிற்கு வராத நிலையில், சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருவதாகவும், அங்குள்ள கழிவறை மற்றும் வீரர்கள் தங்கும் அறைகள் சேதமடைந்துள்ளதாக தினமலர் நாளிதழில் நேற்று முன்தினம் செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
அதன் எதிரொலியாக, உள்ளாட்சித்துறை இயக்குநர் ஆதர்ஷ் நேற்று அண்ணா திடலை ஆய்வு செய்தார். கல்வித்துறை இணை இயக்குனர், புதுச்சேரி நகராட்சி அதிகாரிகள் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.
ஆய்வின் போது, அண்ணா திடலை சுற்றியுள்ள கடை வியாபாரிகளின் கோரிக்கைககளை கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து, அண்ணா திடல் மைதானத்தில் மாணவர்களின் விளையாட்டிற்கு பயன்படுத்தும் வகையில் வசதிகளை செய்ய வேண்டும்.
நடைப்பாதையில் உள்ள தடுப்பு சுவர்களுக்கு பதிலாக இரும்பு கிரீல் அமைக்கவும், அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தவும் புதுச்சேரி நகராட்சி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். புதுச்சேரி நகராட்சியின் மூலம் கடைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட வியாபாரிகள் அனைவரும் ஒரு மாத காலத்திற்குள் தங்கள் கடைகளை திறந்து வியாபாரம் செய்ய வேண்டும்.
அண்ணா திடலின் பாதுகாப்பிற்கு கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதோடு தனியார் காவலர்களை விரைவில் நியமனம் செய்ய வேண்டுமென அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.