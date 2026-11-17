தினமலர் செய்தி எதிரொலி :புதுச்சேரி பல்கலை., சமுதாய கல்லுாரிக்கு ரூ.75 லட்சத்தில் சுற்றுச்சுவர் பணி தீவிரம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி :புதுச்சேரி பல்கலை., சமுதாய கல்லுாரிக்கு ரூ.75 லட்சத்தில் சுற்றுச்சுவர் பணி தீவிரம்
PUBLISHED ON : நவ 16, 2026 07:10 PM
புதுச்சேரி: தினமலர் செய்தியின் எதிரொலியாக, புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக சமுதாயக் கல்லுாரிக்கு சுற்றுச்சுவர் அமைப்பதற்கான பூர்வாங்கப் பணி துவங்கியுள்ளது.
லாஸ்பேட்டையில் அமைந்துள்ள புதுச்சேரி சமுதாயக் கல்லுாரிக்கு பாதுகாப்பான மதில் சுவர் இல்லாமல் இருப்பதால், கால்நடைகளும் சமூக விரோதிகளும் கல்லுாரி வளாகத்திற்குள் எளிதில் புகுந்து விடும் நிலை இருந்தது.
இது குறித்துக் கடந்த ஜூலை மாதம், தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் விரிவான செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபு சமுதாயக் கல்லுாரிக்கு நேரில் சென்று, ஆய்வு செய்தார். பின்னர் கல்லுாரிக்கு உடனடியாக மதில் சுவர் கட்ட நிதி ஒதுக்கீடு செய்தார்.
இதனையடுத்து மதில் சுவர் அமையும் இடத்தை ஆய்வு செய்யும் பணி நேற்று நடந்தது. சமுதாய கல்லுாரி அமைந்துள்ள இடம் கல்வித் துறைக்கு சொந்தமாக இருந்தது. உயர் கல்வி நோக்கத்திற்காக புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கல்வித் துறையைச் சேர்ந்த நில அளவையர்கள் கல்லுாரி வளாகத்தை நேரில் அளவீடு செய்து, சுற்றுச்சுவருக்கான எல்லைகளைத் துல்லியமாக வரையறை செய்தனர்.
இது குறித்துப் பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபுவின் உத்தரவின்பேரில், பல்கலைக்கழக சமுதாயக் கல்லுாரிக்கு சுற்றுமதில் சுவர் கட்டும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 4.90 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இக்கல்லுாரின் பின்புறம் மற்றும் ஹெலிபேடு ஸ்கேட்டிங் மைதானம் ஆகிய பகுதிகளில், 500 மீட்டர் நீளத்திற்கு மதில் சுவர் எழுப்பத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இப்பணிகள் நடைபெற உள்ளன'' எனத் தெரிவித்தனர்.