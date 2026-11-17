/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/கம்பன் அரசு பள்ளியில் இலவச சைக்கிள் வழங்கல்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:01 PM
அ நிறம் | அளவு
நெட்டப்பாக்கம்: நெட்டப்பாக்கம் கம்பன் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் இலவச சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது. நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளி துணை முதல்வர் சதாசிவம் தலைமை தாங்கினார். ஆசிரியை தாமரைச்செல்வி வரவேற்றார். விரிவுரையாளர் மார்கிரட் முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு அழைப்பளராக அமைச்சர் ராஜவேலு கலந்து கொண்டு பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு அரசு மூலம் வழங்கப்படும் இலவச சைக்கிளை வழங்கினார்.
ஆசிரியை சுருதி நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார். ஏற்பாடுகளை நுாலகர் கலியமூர்த்தி, ஆசிரியர்கள் சக்திவேலன், பாலமுருகன், புஷ்பராஜ், வரதராஜன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.
ஆசிரியர் அன்புநிலவன் நன்றி கூறினார்.