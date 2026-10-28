20 ஆயிரம் அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: நிதித்துறை அரசாணை வெளியீடு
20 ஆயிரம் அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: நிதித்துறை அரசாணை வெளியீடு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:23 AM
ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு துறைகளில் பணியாற்றும் 20 ஆயிரம் அரசு ஊழியர்களுக்கும் தீபாவளி போனஸ் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் 40,310 அரசு பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், அரசிதழ் பதிவு பெற்ற ஊழியர்கள் 3,160 பேரும், அரசிதழ் பதிவு பெறாத ஊழியர்கள் 37,150 பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் வேலையில் உற்பத்தி சார்ந்த அரசு ஊழியர்கள், உற்பத்தி சாராத அரசு ஊழியர்கள் என அனைவரும் எப்போது போனஸ் வழங்கப்படும் என, எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.
இவர்களில் முதற்கட்டமாக உற்பத்தி சாராத அரசு ஊழியர்களுக்கும் தீபாவளி போனஸ் வழங்க, புதுச்சேரி அரசு நிதித் துறை உத்தரவிட்டு, அனைத்து அரசு துறைகளுக்கும் சுற்றிக்கை அனுப்பியுள்ளது.
இதன்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கு 30 நாள் சம்பளத்திற்கு சமமான உற்பத்தி அல்லாத இணைக்கப்பட்ட போனஸ் (அடாக் போனஸ்) தொகை கிடைக்கும். குறிப்பாக குரூப் சி மற்றும் குரூப் பி, அரசிதழ் பதிவு இல்லாத பெறாத அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் போனஸ் கிடைக்க உள்ளது.
தீபாவளி போனஸ் தொகை குறித்த புதுச்சேரி அரசின் நிதித் துறையின் கணக்கீடுகளை பார்க்கும் போது, 31.3.2026 வரை சேவையில் இருந்த மற்றும் 2025--26 ஆண்டில் குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் தொடர்ச்சியான சேவையில் இருந்த ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே அடாக் போனசின் பலன் கிடைக்கும்.
மேலும் 6 மாதங்கள் முதல் ஒரு ஓராண்டு வரை பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் அதே விகிதத்தில் போனஸ் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கணக்கீடு எப்படி:: ஒரு ஆண்டின் சராசரி ஊதியங்கள், ஒரு மாதத்தின் சராசரி நாட்களின் எண்ணிக்கையின் படி 30.4 ஆல் வகுத்து போனஸ் தொகை கணக்கிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாதாந்திர ஊதியங்களின் கணக்கீட்டு உச்சவரம்பு 7 ஆயிரமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே எம்.டி.எஸ்., முதல் அரசு பதிவு பெறாத ஊழியர்கள் வரை சராசரியாக 6,908 ரூபாய் போனஸ் கிடைக்கும். இதேபோல் 6 நாட்கள் வேலை செய்யும் அலுவலகங்களில் குறைந்தது 240 நாட்களும், 5 நாட்கள் வேலை செய்யும் அலுவலகங்களில் குறைந்த 206 நாட்கள் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணியாற்றும் தினக்கூலி மற்றும் தொகுப்பூதிய தொழிலாளர்களுக்கும் இந்த போனஸ் தொகை பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்களுக்கான அடோக் போனஸ் ரூ.1,184 என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் தற்போது பணியில் உள்ள 20 ஆயிரம் அரசிதழ் பதிவு பெறாத அரசு ஊழியர்கள் பயனடைய உள்ளனர்.
தீபாவளி போனஸ் மூலம் அரசுக்கு 20 கோடி வரை செலவாகும். அடுத்து அரசு சார்பு நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு விரைவில் தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்படும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.