விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில் அதிரடி தீபாவளி திருவிழா விற்பனை
விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில் அதிரடி தீபாவளி திருவிழா விற்பனை
UPDATED : நவ 04, 2026 11:48 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:45 AM
விழுப்புரம்: விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில், தீபாவளியையொட்டி,, அதிரடி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையில் ஜவுளிகள் மற்றும் பொருட்கள் வாங்க பொது மக்கள் திரண்டு வருகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது.
டெக்ஸ்டைல்ஸ், பாத்திரங்கள், பர்னிச்சர்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் விற்பனைக்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளன. பெண்கள், ஆண்கள், குழந்தைகளுக்கு பிரமாண்டமாக தனித்தனி பிரிவுகள் உள்ளன.
பெண்களுக்கான ஏராளமான புடவை ரகங்கள், சில்க் காட்டன், டிஜிட்டல் காட்டன், பேன்சி பட்டு, சுடிதார், லெக்கின்ஸ், டாப்ஸ்கள், ஜீன்ஸ்கள், ஆண்களுக்கான பேன்ட் சர்ட், ஜீன்ஸ் ரகங்கள், காட்டன் ரகங்கள், பார்மல் சர்ட்டுகள், கேஷுவல், டீ சர்ட், முன்னணி நிறுவனங்களின் பிராண்டட் சர்ட்டுகள், குழந்தைகளுக்கான கோட் ஷூட், வெஸ்டன்ஸ், பேன்ட் சர்ட், டீ சர்ட், சபாரி ரகங்களும் ஏராளமாக குவிக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்ந்தெடுக்க ஏராளமான ரகங்கள் உள்ளன.
தற்போது, தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையில், ஏராளமான பொது மக்கள், பெண்கள், சிறார்கள் குடும்பத்தோடு திரண்டுள்ளனர்.
இங்கு துணி ரகங்கள் மட்டுமின்றி, சில்வர், பித்தளை பாத்திரங்கள், பர்னிச்சர்கள், கட்டில் மெத்தை சோபா செட்டுகள், மிக்சி, கிரைண்டர், வாஷிங் மெஷின், பிரிஜ், டிவி.,க்கள் என அனைத்து வகை வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் விற்பனைக்கு அணிவகுத்துள்ளன.
ஸ்கூல் பேக், நோட்டு, புத்தகங்கள், எழுது பொருள்கள், காலணிகள், ஷூக்கள், அழகு சாதன பொருட்களும் விற்பனைக்கு உள்ளன.
மிக குறைந்த விலையில் கல்யாண சீர்வரிசை பொருட்கள், திருமணத்திற்கான காம்போ செட்டுகள், ஓட்டல் வைப்பதற்கான உபகரணங்கள் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. தற்போது, பெண்கள், சிறார்களுக்கான பேன்சி ரகங்கள், பிராண்டட் வாட்சுகளுக்கு புதிய பிரிவுகள் துவக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிரடி தீபாவளி திருவிழா பரிசு மழை
தீபாவளியையொட்டி, அதிரடி தீபாவளி திருவிழா பரிசு மழை திட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். தற்போது, சரவணா ஸ்டோர்சில் ரூ.1,000க்கும் மேல் துணிகள், பொருட்கள் வாங்கினால், பரிசு கூப்பன் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் ஒரு பரிசு கூப்பன் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது ரூ.1000க்கு பொருள் வாங்கினால் ஒரு கூப்பன், ரூ.5,000க்கு வாங்கினால் 5 கூப்பன், ரூ.10 ஆயிரத்துக்கு வாங்கினால் 10 கூப்பன் என வழங்கப்படுகிறது.
இதனால், ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் இந்த கூப்பன்களை வாங்கி, அங்கு வைத்துள்ள பரிசு பெட்டியில் ஆர்வத்தோடு செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த கூப்பன்களை குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்து, பரிசு வழங்கப்படுகிறது. ரெனால்ட் டிரைபர் கார், மகிந்திரா டிராக்டர், டி.வி.எஸ்., ஸ்கூட்டி, டி.வி.எஸ்., பைக், எல்.இ.டி., டிவி, வாஷிங்மெஷின், பிரிட்ஜ், மிக்சி போன்ற ஏராளமான பரிசுகள் வழங்கப்படுகிறது.