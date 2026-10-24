புதுச்சேரியில் 3 லட்சம் ரேஷன்கார்டுகளுக்கு தீபாவளி பரிசு: 5 மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு வழங்க முடிவு
புதுச்சேரியில் 3 லட்சம் ரேஷன்கார்டுகளுக்கு தீபாவளி பரிசு: 5 மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு வழங்க முடிவு
UPDATED : அக் 13, 2026 07:32 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:06 PM
UPDATED : அக் 13, 2026 07:32 PM ADDED : அக் 13, 2026 07:06 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் 3 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக 5 மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் நீண்ட நெடுங்காலமாக முடங்கிப்போயிருந்த ரேஷன் கடைகள், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புத்துயிர் பெற்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டன. பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அரிசி விநியோகம் பணி துவக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, மஞ்சள் நிற ரேஷன் கார்டுகளுக்கு 10 கிலோ, சிவப்பு நிற ரேஷன் கார்டுகளுக்கு 20 கிலோ இலவச அரிசி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுமட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு மாதமும் 1 கிலோ கோதுமை வழங்கும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இரண்டு மாதம் பணம்:: சட்டசபை தேர்தல் காரணமாக கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் அரிசில விநியோகம் செய்யப்படவில்லை. இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதத்திற்கு மட்டும் பயனாளிகளுக்கு பணமாகவும் வழங்கவும், அதன் பிறகு டெண்டர்விட்டு, மீண்டும் இலவச அரிசி வழங்கவும் புதுச்சேரி அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்கிடையில் தீபாவளிப் பண்டிகையை கொண்டாடும் வகையில், குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து புதுச்சேரியில் 3 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இலவச மளிகை பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும்.
இந்த பரிசு தொகுப்பில் 2 கிலோ சர்க்கரை, 3 லிட்டர் சன்பிளவர் ஆயில், 1 கிலோ கடலைப்பருப்பு, 500 கிராம் ரவா மற்றும் 500 கிராம் மைதா ஆகிய ஐந்து அத்தியாவசியப் மளிகை பொருட்கள் இடம் பெறும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்தச் சிறப்புத் தொகுப்பு வழக்கம் போல ரேஷன் கடைகள் மூலம் நேரடியாகப் பொதுமக்களின் கைகளில் சேரும் வகையில் விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெண்டர் பணிகள்:: கடந்த காலங்களில் கடைசி நேரக் குழப்பங்களாலும் தாமதங்களாலும் அவதிப்பட்ட நிலையை மாற்றி, இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே கடந்த மாதமே குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை தனது ஆயத்தப் பணிகளைத் தொடங்கிவிட்டது.
தீபாவளிப் பரிசுத் தொகுப்புக்கான உரிய ஒப்புதலைப் பெறுவதற்காக தற்போது நிதித்துறைக்குக் கோப்புகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அங்கு ஒப்புதல் கிடைத்த உடனேயே, இதற்கான டெண்டர் கோரும் பணிகளை கான்பெட் நிறுவனம் தீவிரமாக முன்னெடுக்கவுள்ளது.
அரசுக்கு செலவு எவ்வளவு:: புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை, பிராந்திய வாரியாகப் பார்க்கும்போது புதுச்சேரியில் 2,62,313 கார்டுகளும், காரைக்காலில் 60,221 கார்டுகளும், மாகி பகுதியில் 7,980 கார்டுகளும், ஏனாமில் 15,460 கார்டுகளும் என மொத்தம் 3,45,974 ரேஷன் கார்டுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன.
இதில் அரசுப் பணியாளர்கள் மற்றும் கவுரவ ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் போன்றோரைத் தவிர்த்து, உண்மையான தகுதியுள்ள 3 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு இந்த இலவசத் தீபாவளிப் பரிசுத் தொகுப்பு தடையின்றிப் போய் சேரும். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் அரசுக்குக் கூடுதலாக 23 கோடி ரூபாய் செலவு ஏற்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.