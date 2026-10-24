புதுச்சேரியில் 3 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு தீபாவளி பரிசு தொகுப்பு அறிவிப்பு
புதுச்சேரியில் 3 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு தீபாவளி பரிசு தொகுப்பு அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 13, 2026 10:35 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:08 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 3 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இலவச சிறப்பு மளிகைப் பொருட்கள் தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள 3 லட்சம் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ. 700 மதிப்பிலான சிறப்பு தீபாவளி மளிகைப் பொருட்கள் தொகுப்பு இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று புதுச்சேரி குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து அறிவித்துள்ளார்.
இந்தச் சிறப்புத் தொகுப்பில் 2 கிலோ சர்க்கரை, 2 லிட்டர் சூரியகாந்தி எண்ணெய், 1 கிலோ கடலைப் பருப்பு, 500 கிராம் ரவா மற்றும் 500 கிராம் மைதா ஆகிய 5 வகையான மளிகைப் பொருட்கள் இடம் பெற உள்ளது.
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் கவுரவ ரேஷன் ரேஷன்கார்டுகளை தவிர்த்து, புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள மற்ற 3 லட்சம் ரேஷன்கார்டுதாரர்களுக்கு ரேஷன் கடை மூலமாக இந்த மளிகைத் தொகுப்பு இலவசமாக வழங்கப்படும் என புதுச்சேரி அரசு அறிவித்துள்ளது.