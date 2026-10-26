தேவையின்றி வீட்டை வீட்டு வெளியே வர வேண்டாம்: பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் ‘அட்வைஸ்’
தேவையின்றி வீட்டை வீட்டு வெளியே வர வேண்டாம்: பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் ‘அட்வைஸ்’
UPDATED : அக் 25, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:26 PM
புதுச்சேரி: புயல் சின்னம் காரணமாக பொதுமக்கள் தேவையின்றி வீட்டைவிட்டு வெளியே வர வேண்டும் என, கலெக்டர் குலோத்துங்கன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
வங்கக் கடலின் கிழக்கு மத்திய மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்குப் பகுதியில் நிலவி வரும் காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை, ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் என்றும், தொடர்ந்து அது புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாட்டில் நாளை வரையிலும் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் தேவையின்றி வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வதைத் தவிர்த்து, பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். பலவீனமான மற்றும் பாதுகாப்பற்ற வீடுகளில் வசிப்பவர்கள், எந்தவித தாமதமின்றி தங்களுக்கு அருகில் உள்ள பாதுகாப்பு நிவாரண முகாம்களுக்குச் சென்று தங்க வேண்டும்.
அத்தியாவசியத் தேவையின்றி வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்; குறிப்பாக கடற்கரைப் பகுதிகள், நீர்நிலைகள், வெள்ளநீர் தேங்கிய இடங்கள் மற்றும் ஆற்றங்கரைகளுக்குச் செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
ஆபத்தான இடங்களில் நின்று செல்பி எடுப்பதையோ கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும். மின்கம்பங்கள், மின்சாரக் கம்பிகள் மற்றும் அறுந்து தொங்கும் கம்பிகளைத் தொட வேண்டாம். அறுந்து கிடக்கும் மின்கம்பிகளைக் கண்டால் உடனடியாக மின்துறை அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
பொதுமக்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களை முழுமையாகப் பின்பற்றி, தங்களது குடும்பத்தினரின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.