/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/சூரசம்ஹார விழாவில் அன்னதானம் வழங்கல்
UPDATED : நவ 15, 2026 08:28 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:24 PM
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புதுச்சேரி: அரியாங்குப்பம் சிவசுப்ரமணியர் கோவில் சூரசம்ஹார விழாவையொட்டி நடந்த வேல் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
அரியாங்குப்பம் காலந்தோட்டம் பகுதியில் வள்ளி தேவசேன சமேத சிவசுப்ரமணியர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில், சூரசம்ஹார விழா கடந்த 10ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, அம்மனிடமிருந்து இருந்து வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அதில், காங்., மாநில செயலாளர் விஜயலட்சுமி ஜெயமூர்த்தி பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்து, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். ஏற்பாடுகளை உபயதாரர் பிரகாஷ் செய்திருந்தார்.