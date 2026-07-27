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﻿ மரண பயத்தை ஏற்படுத்தும் இ-பஸ்கள் ஏர்போர்ட் சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

﻿ மரண பயத்தை ஏற்படுத்தும் இ-பஸ்கள் ஏர்போர்ட் சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:19 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:19 AM

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புதுச்சேரி: லாஸ்பேட்டை ஏர்போர்ட் சாலையில் மரண பயத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அசூர வேகத்தில் செல்லும் அரசு இ-பஸ்களால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் நிலவி வருகிறது.

புதுச்சேரியில், பெருகி வரும் போக்குவரத்து நெரிசலால் ஏற்படும் காற்று மாசுபாட்டை குறைக்கும் பொருட்டு, புதுச்சேரி சாலை போக்குவரத்து கழகம் மற்றும் மத்திய அரசின் பிரதமர் இ----பஸ் சேவை சார்பில் இரண்டு வகையான பேட்டரி பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதில், லாஸ்பேட்டை ஏர்போர்ட் சாலை, கல்லுாரி சாலை பகுதிகளில் பேட்டரி பஸ்கள் மற்றும் தனியார் பஸ்கள் என மொத்தம் 6 பஸ்களும், 15 நிமிட இடைவெளி வித்தியாசத்தில் இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படுகின்றன.

'டைமிங்' பிரச்னையை காரணம் காட்டி தனியார் பஸ்களுடன் போட்டி போட்டு கொண்டு, நகரப்பகுதியில், 30 கி.மீ., வேகத்தில் செல்ல வேண்டிய பேட்டரி பஸ்கள் 50 கி.மீ., வேகத்தில் குறுகிய சாலையான ஏர்போர்ட் சாலையில் தாறுமாறாக செல்வதால், சாலையில் செல்லும் மற்ற வாகன ஓட்டிகளுக்கு மரண பயத்தை உண்டாக்குகிறது.

இது மட்டுமின்றி இந்த பேட்டரி பஸ் செல்லும் போது சிறிதளவு சத்தம் கூட அருகில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு கேட்பதில்லை. இதனால் திடீரென பின்னால் வரும் பேட்டரி பஸ்களால் முன்னால் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் நிலை தடுமாறி சாலை ஓரங்களில் விழுந்து காயமடைகின்றனர்.

புதுச்சேரி சாலை போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் இயக்கப்படும் அனைத்து பேட்டரி பஸ்களையும் தனியார் நிறுவன ஒப்பந்த டிரைவர்களே இயக்குகின்றனர். இதனால் இவர்கள் வேகக் கட்டுப்பாடு இன்றி, தாறுமாறாக ஓட்டுவதால் பெரும் விபத்து நிகழ வாய்ப்புள்ளது. எனவே அசம்பாவிதம் நடப்பதற்கு முன்பு போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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