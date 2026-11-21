பாகூர் அரசு பெண்கள் பள்ளியில் கல்வி வழிகாட்டுதல் கருத்தரங்கம்
பாகூர் அரசு பெண்கள் பள்ளியில் கல்வி வழிகாட்டுதல் கருத்தரங்கம்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
பாகூர்: பாகூர் கஸ்தூரிபாய் காந்தி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாணவிகளுக்கான கல்வி வழிகாட்டுதல் கருத்தரங்கம் நடந்தது.
அறிவியல் ஆசிரியை லதா வரவேற்றார். பள்ளி துணை முதல்வர் மாலதி தலைமைத் தாங்கினார்.
புதுச்சேரி அரசின் சட்டத் துறை சார்பு செயலர் ஜான்சி கருத்தரங்கை துவக்கி வைத்து, உயர் கல்வியின் முக்கியத்துவம், உயர் எண்ணங்கள், தாழ்வு மனப்பான்மையை தவிர்க்கும் முறைகள், மத்திய மற்றும் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றிப் பெறும் முறைகள், போக்சோ சட்டங்கள் மற்றும் பெண்கள் விழிப்புணர்வு குறித்து பேசினார்.
இன்ஸ்பெக்டர் ரமேஷ் சம்பத், பெற்றோரை மதித்து நடத்தல், போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள், இணையத்தள விளையாட்டுகளால் ஏற்படும் பண இழப்புகள், மன அழுத்த மேலான்மை, சைபர் குற்றங்கள், பெண்களுக்கான பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் குறித்து விளக்கினார்.
எழுத்தாளர் அரிமதி இளம்பரிதி, கல்வி, மாணவப் பருவத்தில் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய தனித் திறன்கள், கூடுதல் மொழியறிவு, கவனச் சிதறல்களால் ஏற்படும் தீமைகள், பேச்சாற்றல், படைப்பாற்றல் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து திட்டமிடல் குறித்துப் பேசினார். பொறுப்பாசிரியை அகிலா நன்றி கூறினார்.