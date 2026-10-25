வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: அரசியல் கட்சிகளுடன் தேர்தல் துறை ஆலோசனை
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: அரசியல் கட்சிகளுடன் தேர்தல் துறை ஆலோசனை
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:08 AM
புதுச்சேரி: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் தொடர்பாக அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியின் ஆலோசனை நடந்தது.
புதுச்சேரியில் புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல்களின் சிறப்பு சுருக்கமுறைத் திருத்த பணிகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி ரவிப்பிரகாஷ், ஆலோசனை நடத்தினார்.
ரெட்டியார்பாளையம், வில்லியனுார் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், ஆறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் கடிதத்தின் அடிப்படையில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளுக்கான முக்கிய சட்ட விதிகளும் நடைமுறைகளும் கூட்டத்தில் விளக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, தேர்தல் ஆணையத்தின் அண்மைய அறிவுறுத்தல்கள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்த தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி, இப்பணிகளைச் சுமூகமாக நிறைவேற்ற அனைத்துக் கட்சிகளின் முழுமையான ஒத்துழைப்பைக் கோரினார்.
மேலும், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் அவர் உரிய பதிலளித்தார். துணை தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகள் தில்லைவேல், கந்தசாமி உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.