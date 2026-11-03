வடலுார் சபை இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு? போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அளவீடு பணி
வடலுார் சபை இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு? போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அளவீடு பணி
UPDATED : நவ 03, 2026 01:07 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:07 AM
வடலுார்: வடலுாரில் அறநிலையத்துறை சார்பில், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நில அளவை பணி நடந்தது.
வடலுார் சத்திய ஞானசபை அருகே உள்ள பெருவெளியில், ரூ.100 கோடி செலவில் சர்வதேச மையம் அமைக்க கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. சன்மார்க்கர்கள், வடலூர் பார்வதிபுரம் பொதுமக்கள், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், பிரச்னை நீதிமன்றம் வரை சென்றது.
வழக்கு தொடர்பாக வடலுார் பெருவெளி நில ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என வருவாய்த்துறை மூலம், 269 பேர் நிர்ணயிக்கப்பட்டு விசாரணையில் இணைக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து பெருவெளியில் சர்வதேச மையம் அமைக்கும் பணிகள் முடங்கின.
இத்திட்டத்தில், 'சைட் - பி' என வகுக்கப்பட்ட இடத்தில், பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பெயர்களில், வடலூர் சிப்காட் அருகே ரூ. 20 கோடி மதிப்பில், 10 கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராமல் முடங்கியுள்ளன.
இந்நிலையில், சர்வதேச மையம் அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்டதாக, தற்போதைய அரசு கோர்ட் விசாரணையில் தெரிவித்தது. இது தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அறநிலையத்துறை சார்பில் நில அளவீடு பணிகள் நேற்று வடலுாரில் நடந்தன.
வடலுார் அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் நடந்த இந்த நில அளவீடு பணி, போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நடந்தது.