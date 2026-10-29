காரைக்காலில் பிரபல ஓட்டலில் அமலாக்கத் துறை திடீர் சோதனை
காரைக்காலில் பிரபல ஓட்டலில் அமலாக்கத் துறை திடீர் சோதனை
ADDED : அக் 28, 2026 07:21 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் வெளிநாட்டுப் பணப் பரிவர்த்தனையில் முறைகேடு புகார் தொடர்பாக பிரபல ஓட்டல் உரிமையாளர் வீடு மற்றும் ஓட்டலில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று (அக்.,28) சோதனை நடத்தினர்.
புதுச்சேரி, காரைக்கால், திருநள்ளாறு, அம்பகரத்துார் மெயின் ரோட்டைச் சேர்ந்த நிஜாமுதீன், வெளிநாட்டில் தொழில் செய்து வருகிறார். மேலும், திருநள்ளாறு செல்லும் சாலையில் ‘ராயல் பிளாசா’ என்ற பிரபல சொகுசு ஓட்டலையும் நடத்தி வருகிறார்.
இந்நிலையில் வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் மற்றும் தங்கக் கட்டிகள் உள்ளிட்டவற்றை சட்ட விரோதமாகப் பரிவர்த்தனை செய்ததாகவும், வருமானத்திற்கு அதிகமாகச் சொத்துகள் சேர்த்ததாகவும் அவர் மீது புகார்கள் எழுந்தன.
இதையடுத்து திருச்சி, சென்னையில் இருந்து இரண்டு கார்களில் 8 பேர் கொண்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசாருடன் இன்று காலை 8:00 மணிக்கு காரைக்காலுக்கு வந்தனர்.
அவர்கள், திருநள்ளாறு செல்லும் சாலையில் உள்ள ‘ராயல் பிளாசா’ ஓட்டலில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அம்பகரத்துார் பகுதியில் உள்ள வீட்டிலும் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்தச் சோதனையின் போது, கணக்கில் வராத பல முக்கிய ஆவணங்கள், கணினி தொடர்பான பொருட்கள் மற்றும் பென்டிரைவ் உள்ளிட்டவற்றை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளின் இந்த திடீர் சோதனை அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.