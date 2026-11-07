எக்ஸாம் ஓகே...‘ரேங்க் கார்டு’ எங்கே? பள்ளி கல்வித் துறையில் புகைச்சல்
எக்ஸாம் ஓகே...‘ரேங்க் கார்டு’ எங்கே? பள்ளி கல்வித் துறையில் புகைச்சல்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:18 PM
புதுச்சேரி கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில், கல்வி ஆண்டு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக வகுப்புகள் நடந்து வருகின்றன. மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மதிப்பீடு செய்ய இரண்டு காலமுறைத் தேர்வுகளும், அதைத் தொடர்ந்து முதலாவது பருவத் தேர்வும் நடந்து முடிந்துவிட்டன.
அடுத்தகட்டமாக, மூன்றாவது காலமுறைத் தேர்வை நடத்துவதற்கான ஆயத்தப் பணிகளில் பள்ளி நிர்வாகங்கள் விறுவிறுப்பாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.
தேர்வு மேல் தேர்வு நடப்பது ஒருபுறம் இருக்க... மாணவர்களுக்கும் பெற்றோருக்குமான மிக முக்கியமான ஒரு ‘கனெக்ட்’ விடுபட்டிருப்பதாகப் புலம்புகிறார்கள் பெற்றோர். அதுதான் – ரேங்க் கார்டு..
கடந்த காலங்களில் எல்லாம் தேர்வு முடிந்த சில நாட்களிலேயே, ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் மதிப்பெண்களை ரேங்க் கார்டில் பதிவு செய்து, பெற்றோர்-ஆசிரியர் கூட்டத்தைக் கூட்டி கைகளில் ஒப்படைத்து விடுவார்கள்.
இதன் மூலம் தங்கள் பிள்ளைகள் எந்தப் பாடத்தில் கெட்டிக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள், எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை பெற்றோரால் உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள முடிந்தது.
ஆனால், புதுச்சேரியில் சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே இந்த ரேங்க் கார்டு வழங்கும் படலத்தில் தடுமாற்றம் நிலவுகிறது.
அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்கள் கடந்த பிறகே ரேங்க் கார்டுகள் கைக்கு வந்து சேர்கின்றன. தேர்வுகள் முடிந்து மாதங்கள் உருண்டோடினாலும், பிள்ளைகள் வகுப்பில் எப்படிப் படிக்கிறார்கள், அவர்களின் கற்றல் நிலை என்ன என்பது குறித்து எந்தத் தகவலும் எங்களுக்குத் தெரியவில்லை.
ரேங்க் கார்டு கைக்கு வந்தால் மட்டுமே, அவர்களின் பலம் மற்றும் பலவீனத்தைப் புரிந்து கொண்டு வீடுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த முடியும். அரையாண்டுத் தேர்வே நெருங்கும் வேளையில், ஆரம்பக் கட்டத் தேர்வுகளின் மதிப்பெண்களே தெரியாமல் இருப்பது எங்களை பெரும் தவிப்பில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது,என்கிறார்கள் ஆதங்கத்துடன்.
மாணவர்களின் கல்வித் தரத்தை உயர்த்துவதில் ஆசிரியர்களுக்கு எந்தளவுக்குப் பங்கு இருக்கிறதோ, அதே அளவு பங்கு பெற்றோர்களுக்கும் உண்டு. தங்கள் பிள்ளைகளின் கல்வி நிலையைத் துல்லியமாகத் தெரிந்துகொண்டால் மட்டுமே, பெற்றோரால் அவர்களுக்குத் தேவையான வழிகாட்டுதலையும், கூடுதல் பயிற்சியையும் அளிக்க முடியும்.
எனவே, புதுச்சேரி பள்ளி கல்வித் துறை இதில் உடனடியாகத் தலையிட்டு, நிலுவையில் உள்ள தேர்வுகளின் ரேங்க் கார்டுகளை தாமதமின்றி மாணவர்களுக்கு வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைத்துப் பெற்றோர்களின் ஒரே எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.