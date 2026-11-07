பாரதிதாசன் அருங்காட்சியகத்தில் கலை இலக்கியத் திங்கள் விழா
பாரதிதாசன் அருங்காட்சியகத்தில் கலை இலக்கியத் திங்கள் விழா
UPDATED : நவ 04, 2026 12:05 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:03 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, பாரதிதாசன் அறக்கட்டளை சார்பில் 92வது கலை, இலக்கியத் திங்கள் விழா, பாரதிதாசன் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் நேற்று நடந்தது.
விழாவில், பாரதிதாசன் மகன் மன்னர்மன்னன் 99 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, மலர் வணக்கம் செலுத்துதல் மற்றும் மாணவர்களுக்கான ஓவியப்போட்டி நடந்தது.
அறக்கட்டளைத் தலைவர் பாரதி தலைமை தாங்கினார். தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் முத்து, செயலாளர் சீனு மோகன்தாஸ், பொருளாளர் பாலசுப்ரமணியன் ஆகியோர் மன்னர்மன்னன் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
இதில், அம்சம் பயண அமைப்பகம் கோவிந்தராஜலு உட்பட பலர் பங்கேற்று மலர் வணக்கம் செலுத்துகின்றனர்.
தொடர்ந்து, ‘ஒளிப்பூக்கள்’ தலைப்பில் நடந்த ஓவியப்போட்டியை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 120 பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன.
ஏற்பாடுகளை விஜயலட்சுமி, பிரபாகரன், சுகுமாறன், ஜெயராமன், ஏகாம்பரம், மதன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர். முன்னதாகப் பாவலர் தேன்மொழி வரவேற்றார். பிரமீளாமேரி தொகுத்து வழங்கினார். விசாலாட்சி நன்றி கூறினார்.