மீன்பிடி துறைமுக விரிவாக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு: காரைக்காலில் மீனவர்கள் சாலை மறியல்
மீன்பிடி துறைமுக விரிவாக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு: காரைக்காலில் மீனவர்கள் சாலை மறியல்
UPDATED : அக் 07, 2026 06:21 PM
ADDED : அக் 07, 2026 06:17 PM
காரைக்கால்: காரைக்கால் மீன்பிடித்துறைமுக விரிவாக்கப் பணிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுச்சேரி, காரைக்கால், கருக்களாச்சேரி மீனவ கிராமத்தில் மீன்பிடி துறைமுகத்தை விரிவாக்கம் செய்ய மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன.
இதனால், கருக்களாச்சேரி கிராமத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படும் என, கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உண்ணவிரதம், சாலை மறியல் உட்பட பல்வேறு போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.
அரசு எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்காததால், இதை கண்டித்து நேற்று மீன்பிடித்துறைமுக விரிவாக்கத்தை இடம் மாற்றக் கோரி கருக்களாச்சேரி கிராம மக்கள் அம்மாள்சத்திரம் அருகில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களிடம், தாசில்தார் பெய்யாதமூர்த்தி, இன்ஸ்பெக்டர் லெனின்பாரதி ஆகியோர் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
இதையடுத்து மறியலில் ஈடுபட்ட 300க்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதனால் நாகப்பட்டினம் - காரைக்கால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 30 நிமிடம் போக்குவரத்து பாதித்தது.