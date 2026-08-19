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அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வீட்டில் தேசிய கொடி ஏற்றி வைப்பு 

அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வீட்டில் தேசிய கொடி ஏற்றி வைப்பு 

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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புதுச்சேரி: சுதந்திர தினத்தையொட்டி, உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தனது வீட்டில் நேற்று தேசிய கொடி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். 

இந்திய நாட்டின் 80-வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தேசியக் கொடியை நேற்று (13ம் தேதி) முதல் தங்களது வீடுகளில் ஏற்றுமாறு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.

இதையடுத்து, அவரது வேண்டுகோளுக்கு இணங்க உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், நேற்று புதுச்சேரியில் உள்ள அவரது வீட்டில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதில், பா.ஜ., நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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