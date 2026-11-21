புதுச்சேரியில் ஜன., 29 முதல் 31 வரை மலர், காய்கனிகள் கண்காட்சி
புதுச்சேரியில் ஜன., 29 முதல் 31 வரை மலர், காய்கனிகள் கண்காட்சி
UPDATED : நவ 20, 2026 05:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:54 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி தாவரவியல் பூங்காவில், ஜனவரி 29 ம்தேதி முதல் 31ம் தேதி வரை மலர், காய்கனிகள் கண்காட்சி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது.
புதுச்சேரி வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை சார்பில், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளிடையே தோட்டக்கலை மீதான ஆர்வத்தை வளர்க்கும் நோக்கில் ஆண்டுதோறும் மலர் காய்கனி கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 37வது கண்காட்சி ஏற்பாடுகள் தாவரவியல் பூங்காவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
விதவிதமான மலர்கள், அரிய வகை அலங்காரச் செடிகள், கண்களைக் கவரும் காய்கறி மற்றும் பழங்களின் அணிவகுப்பு என இயற்கை அழகை ஒரே இடத்தில் ரசிக்கும் வகையில், 37-வது மலர் மற்றும் காய்கனிகள் கண்காட்சி வரும் ஜனவரி 29-ம் தேதி முதல் 31-ம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.
பல்வேறு வகையான காய்கறிகள், பழங்கள், தோட்டக்கலை உபகரணங்கள் மற்றும் நவீன வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த அரங்குகளும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
பெங்களூரு, புனே மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலத்தின் காடியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள புகழ்பெற்ற தோட்டக்கலைப் பண்ணைகள் மற்றும் நாற்றுப் பண்ணைகளிலிருந்து அரிய வகை, வெளிநாட்டு மற்றும் பிரத்யேக அலங்காரச் செடிகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு கண்காட்சியில் இடம்பெற உள்ளன.
வீட்டுத் தோட்டம் அமைப்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும், புதிய வகைச் செடிகளை வளர்க்க விரும்புபவர்களுக்கும் இந்தக் கண்காட்சி பயனுள்ள வாய்ப்பாக அமையும்.
மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ள இந்த மலர் மற்றும் காய்கனிகள் கண்காட்சியைக் காண ஏராளமானோர் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.