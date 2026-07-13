கார்கில் நினைவு சின்னத்தை பராமரிக்க முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் கோரிக்கை
கார்கில் நினைவு சின்னத்தை பராமரிக்க முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:22 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, முன்னாள் ராணுவ சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
வரும் 26ம் தேதி, கார்கில் வெற்றி விழா நாடு முழுதும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில், புதுச்சேரி, கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னம் போதிய பராமரிப்பு இன்றி சேதமடைந்துள்ளது.
நினைவுச் சின்னத்தை சுற்றி உள்ள இரும்பு தடுப்பு வேலிகள் துருப்பிடித்துள்ளது. அங்குள்ள செடிகள்தண்ணீரின்றி காய்ந்து கருகி வருகின்றன.
இதுகுறித்து முப்படை முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் வீரத் தாய்மார்கள் நலச் சங்கத்தின் நிறுவனர் மோகன் கூறுகையில், 'ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 26ம் தேதி கார்கில் வெற்றி விழாவின் போது, கவர்னர், முதல்வர் ஆகியோர் நினைவு சின்னத்தில் மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம்.
அன்று ஒரு நாள் மட்டும் அரசு அதிகாரிகள், நினைவு சின்னத்தில் சேதமடைந்த பகுதிகளை சாமியானா கொண்டு தற்காலிகமாக மறைத்து, விழாவை நடத்தி முடித்து விடுகின்றனர். அதன்பின் அந்த இடத்தை யாரும் திரும்பிபார்ப்பதில்லை.
எனவே அரசு உடனடியாக கடற்கரையில் உள்ள கார்கில் நினைவுச் சின்னத்தை, வெற்றி விழாவிற்கு முன்பாக சீரமைக்க வேண்டும். இல்லையெனில், விழா நடக்கும் போது, முதல்வரிடம் புகார் அளிக்கப்படும்' என்றார்.