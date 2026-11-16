வங்கியில் நகை அடகு வைத்ததாக போலி ஆவணம் தயாரித்து ரூ. 11.60 லட்சம் மோசடி: புதுச்சேரி நபர் கைது
வங்கியில் நகை அடகு வைத்ததாக போலி ஆவணம் தயாரித்து ரூ. 11.60 லட்சம் மோசடி: புதுச்சேரி நபர் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 07:31 PM
அரியாங்குப்பம்: வங்கியில் நகை அடகு வைத்ததாக போலி ஆவணம் தயாரித்து, தனியார் நிறுவனத்திடம் 11.60 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை, டி.நகரை சேர்ந்தவர் ராமனுஜம், 56. இவர், பழைய நகைகளை வாங்கி விற்பது. வங்கியில் அடகு வைத்து பொதுமக்களின் நகைகளை மீட்டு தரும் தனியார் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்.
அரியாங்குப்பம் – வீராம்பட்டினம் சாலை, காக்காயந்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் முத்துகுமரன், 37. இவர் அரியாங்குப்பத்தில் இயங்கி வரும் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியில் 460 கிராம் நகைகள் வைத்துள்ளதாக போலி ஆவணம் தயாரித்தார்.
அந்த ஆவணங்களை தனியார் நிறுவனத்திடம் காட்டி நகைகளை மீட்க, கடந்த ஆண்டு, நவ., 35.90 லட்சம் ரூபாய் பெற்றார்.
தனியார் நிறுவனத்தினர் வங்கியில் உள்ள நகைகளை மீட்பது தொடர்பாக வங்கி அதிகாரியிடம் முறையிட்ட போது, விளம்பரம் மூலம் வேறு ஒருவர் வங்கியில் வைத்துள்ள நகை விபரங்களை தன் பெயருக்கு போலி ஆவணம் தயார் செய்து முத்துகுமரன் மோசடி செய்தது தெரியவந்தது.
இதுபற்றி முத்துகுமாரிடம் தனியார் நிறுவனம் கேட்ட போது, அவர், 24.30 லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்தார்.
மீதி 11.60 லட்சம் ரூபாய் தராமல் ஏமாற்றி வந்தார். இதுகுறித்து, ராமனுஜம் கொடுத்த புகாரின் பேரில், அரியாங்குப்பம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முருகானந்தம் தலைமையில் குற்றப் பிரிவு உதவி சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சிரஞ்சீவி, வேல்முருகன் ஆகியோர் அடங்கி குழுவினர், முத்துகுமரனை தேடிவந்தனர்.
இந்நிலையில், தலைமறைவாக இருந்த முத்துகுமரன் நேற்று அரியாங்குப்பத்திற்கு வந்தபோது, அவரை, போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து மொபட்டை பறிமுதல் செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி, நேற்று காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
முத்துகுமரன் மீது ரெட்டியார்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இரண்டு மோசடி வழக்குகள், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த நபரிடம் வங்கியில் நகை மீட்பது தொடர்பாக மோசடி செய்தது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.