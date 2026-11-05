தனியார் நிறுவனத்தில் ரூ. 1.36 கோடி மோசடி: நிறுவன அதிகாரி மீது வழக்குப் பதிவு
தனியார் நிறுவனத்தில் ரூ. 1.36 கோடி மோசடி: நிறுவன அதிகாரி மீது வழக்குப் பதிவு
UPDATED : நவ 04, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:37 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி தனியார் நிறுவனத்தில் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ரூ. 1.36 கோடி மோசடியில் ஈடுபட்ட நிறுவன லாஜிஸ்டிக்ஸ் அதிகாரி மீது சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, வடமங்கலத்தில் ‘ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர்’ நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் வடமாநிலங்களுக்கு லாரிகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிறுவனத்தின் சரக்கு போக்குவரத்துப் பிரிவான ‘டிரான்ஸின் லாஜிஸ்டிக்ஸில்’ (பொருள் போக்குவரத்து மற்றும் மேலாண்மை) பணியாற்றிய கலைச்செல்வன் என்பவர் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பொருட்களை தமிழ்நாடு மற்றும் வடமாநிலங்களுக்கு லாரிகள் மற்றும் கண்டெய்னர்கள் மூலம் அனுப்பி வந்தார்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் நிறுவனத்தின் நிதி கணக்குகளை தணிக்கை செய்தபோது, கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஜூன் 28ம் தேதி முதல் 2026 செப்டம்பர் 1ம் தேதி வரையில் நிறுவனத்தின் பெயரில் போலியான மற்றும் திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களை, உண்மையான ஆவணங்கள் போல உருவாக்கி, டிரான்ஸின் லாஜிஸ்டிக்ஸில் பணியாற்றிய கலைச்செல்வன் இடைதரகர்கள் மூலம் நிறுவனத்திற்கு ரூ. 1.36 கோடி நிதி இழப்பு ஏற்படுத்தி மோசடி செய்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து நிறுவனத்தின் பொறுப்பு அதிகாரி பிரதீஷ் நேற்று முன்தினம் புதுச்சேரி சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசில் அளித்த புகாரின் பேரில், மோசடி மற்றும் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் கலைச்செல்வன் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.