மாஜி அரசு ஊழியரிடம் ரூ. 58.73 லட்சம் மோசடி: காரைக்கால் நபர் கைது
மாஜி அரசு ஊழியரிடம் ரூ. 58.73 லட்சம் மோசடி: காரைக்கால் நபர் கைது
UPDATED : நவ 20, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:32 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் தொழில் தொடங்குவதாக கூறி ரூ. 58.73 லட்சத்தை மோசடி செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுச்சேரி, காரைக்கால், நிரவி யாதவர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் நடேசன், 63; தமிழக மின்துறையில் பணியாற்றி ஒய்வு பெற்றவர். இவரிடம் விழிதியூரை சேர்ந்த கதிரவன், 45; என்பவர் கடந்த 15.09.2025 முதல் தொழில் துவங்குவதாக கூறி, நடேசனிடம் மொத்தம் 61 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாயை பல்வேறு தவணைகளாக கடன் வாங்கியுள்ளார்.
இதனிடையே வாங்கிய பணத்தில் 2 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 500 ரூபாயை மட்டும் கதிரவன் திரும்ப கொடுத்துள்ளார். மீதமுள்ள 58 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 500 ரூபாயை நீண்ட காலமாகத் திருப்பி தராமல் ஏமாற்றி வந்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட நடேசன் நேற்று முன்தினம் நிரவி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் பேரில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் குமரன் மற்றும் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து கதிரவனை கைது செய்தனர்.