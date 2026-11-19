இந்திரா காந்தி மருத்துவ கல்லுாரியில் இன்று இலவச புற்றுநோய் முகாம்
இந்திரா காந்தி மருத்துவ கல்லுாரியில் இன்று இலவச புற்றுநோய் முகாம்
ADDED : நவ 18, 2026 01:20 AM
புதுச்சேரி: பெண்களுக்கான இலவச புற்றுநோய் பரிசோதனை மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் முகாம் புதுச்சேரியில் இன்று நடக்கிறது.
பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும், மார்பக புற்றுநோய் மற்றும் கருப்பை வாய் புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை பெறுவதை ஊக்குவிக்கவும், பெண்களுக்கான இலவச புற்றுநோய் பரிசோதனை மற்றும் ஆரம்பகால கண்டறிதல் முகாம் இன்று (18ம் தேதி) காலை 9:30 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடக்கிறது.
முகாமினை முதல்வர் ரங்கசாமி துவக்கி வைக்கிறார். முகாமில் பெண்களுக்கான அல்ட்ரா சவுண்ட் பரிசோதனை, மேமோகிராம் பரிசோதனை, பாப் ஸ்மியர் பரிசோதனை, மருத்துவர்களின் மூலம் மார்பக மற்றும் உடல் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது.
முகாம் ஏற்பாடுகளை ரோட்டரி கிளப் ஆப் புதுச்சேரி விஷன், இன்னர் வீல் கிளப் ஆப் பாண்டிச்சேரி காஸ்மோஸ், மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையினர் செய்துள்ளனர்.