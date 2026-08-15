ஏனாம் மருத்துவமனைக்கு  ஆம்புலன்ஸ் வாங்க நிதி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM
புதுச்சேரி: ஏனாம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு உயர் ரக உயிர்காக்கும் கருவிகளுடன், ஆம்புலன்ஸ் வாங்க நிதி ஒதுக்கி அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏனாம் அரசு பொது மருத்துவமனையில், அப்பிராந்தியத்தை சேர்ந்த மக்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும், அவர்கள் உயர் சிகிச்சைக்கு, அருகில் உள்ள ஆந்திர மாநில மருத்துவமனைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றனர். உயர் சிகிசைக்கு செல்லவும், அவரச மருத்துவ தேவைக்கும் பயணிக்க போதிய ஆம்புலன்ஸ் வசதி இல்லாமல் இருந்தது. எனவே உயிர்காக்கும் உயர் ரக உயிர்காக்கும் கருவிகள் அடங்கி ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதையடுத்து, எம்.பி., கிராமப்புற வளர்ச்சி நிதியின் கீழ், செல்வகணபதி எம்.பி., ஆம்புலன்ஸ் வாங்க ரூ. 26 லட்சத்து, 32 ஆயிரத்தை ஒதுக்கினார். இத்திட்டத்தின் உயர் ரக உயிர்காக்கும் கருவிகள் அடங்கிய ஆம்புலன்ஸ் வாங்குவதற்கான நிதி அனுமதியை ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் மாணிக்க தீபன் அளித்துள்ளார்.