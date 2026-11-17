சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்களில் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா
சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்களில் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா
ADDED : நவ 16, 2026 12:30 AM
புதுச்சேரி: முத்தியால்பேட்டையில் சுந்தர விநாயகர், வள்ளி, தெய்வானை சுப்ரமணிய சுவாமி, சித்தி விநாயகர் கோவிலில், 165ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா கடந்த 10ம் தேதி துவங்கியது.
விழாவையொட்டி, தினமும் காலை சிறப்பு அபிஷேகம், மாலை பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வீதிவுலா நடந்து வருகிறது. முக்கிய நிகழ்வாக, நேற்று முன்தினம் சிங்க முகா சூரன் புறப்பாடு, வேல் வாங்குதல் நிகழ்ச்சி, நேற்று தாரகா சூரன் புறப்பட்டு, சூரசம்ஹார விழா நடந்தது.
சாரம் முத்துவிநாயகர், வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி, நாகமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் கந்தர் சஷ்டி சூரசம்ஹார பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 9ம் தேதி துவங்கியது.
முக்கிய நிகழ்வாக, நேற்று இரவு சக்திவேல் வாங்குதல், ஆட்டு கிடா வாகனத்தில் சூரசம்ஹாரம், சுவாமி மயில் வாகனத்தில் வீதியுலா நடந்தது. இன்று 16ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவும், 18ம் தேதி காலை 8:30 மணிக்கு திருத்தேர் வடம் பிடித்தல், இரவு 7:00 மணிக்கு கோவில் குளத்தில் தெப்ப உற்சவம், 20ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு ஊஞ்சல் உற்சவம் நடக்கிறது.
அரியாங்குப்பம் செடிலாடும் செங்கழுநீர் மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு, 12ம் ஆண்டு கந்தர் சஷ்டி விழா மற்றும் 13ம் ஆண்டு திருக்கல்யாண உற்சவத்தை கடந்த 10ம் தேதி மயிலம் பொம்மபுர ஆதினம் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் துவங்கி வைத்தார்.
முக்கிய நிகழ்வாக, நேற்று 15ம் தேதி மதியம் நவ வீரர்கள் ஊர்வலம், மாலை கந்தர் சஷ்டி சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. 16ம் தேதி காலை 9:05 மணிக்கு வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.
புதுச்சேரி ரயில் நிலையம் எதிரே செல்வ விநாயகர், வீரபாகு தேவர், வள்ளி தெய்வானை உடனுறை கவுசிக பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், 74வது ஆண்டு கந்தர் சஷ்டி சூரசம்ஹாரம், திருக்கல்யாண உற்சவம் கடந்த 10ம் தேதி துவங்கியது.
முக்கிய நிகழ்வாக, நேற்று 15ம் தேதி இரவு சூரசம்ஹாரம் விழா நடந்தது. வரும் 16ம் தேதி காலை 9:00 மணிக்கு சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவம், 20ம் தேதி வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் குளத்தில் இரவு 8:00 மணிக்கு தெப்ப உற்சவம், 27ம் தேதி இரவு 8:00 மணிக்கு சுவாமி ஊஞ்சல் உற்சவமும் நடக்கிறது.
புதுச்சேரியில் உள்ள சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில்களில் நடந்த சூரசம்ஹார விழாவில் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.