வில்லியனுாரில் கஞ்சா விற்ற கும்பல் கைது: போதை பொருள் தடுப்பு போலீசார் அதிரடி
வில்லியனுாரில் கஞ்சா விற்ற கும்பல் கைது: போதை பொருள் தடுப்பு போலீசார் அதிரடி
UPDATED : நவ 21, 2026 08:10 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:58 PM
வில்லியனுார்: வில்லியனுார் அருகே சொகுசு காரில் கஞ்சா வைத்து சில்லரை வியாபாரிகளுக்கு கொடுத்த கும்பலை போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர்.
வில்லியனுாரில் ஒரு கும்பல் சில்லரை வியாபாரிகளுக்கு கஞ்சா கொடுப்பதாக புதுச்சேரி போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், வில்லியனுார் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் ரகசிய கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். வில்லியனுார் பைபாஸ், ஆரியபாளையம் அருகே சாலையில் நீண்டநேரம் நின்றிருந்த இனோவா காரை சந்தேகத்தின் பேரில், போலீசார் சுற்றி வளைத்து சோதனை செய்தனர்.
அப்போது காரில் இருந்த ஐந்து பேரை பிடித்தனர். சோதனையில் காரில், கஞ்சா இருந்தது தெரிய வந்தது. அதில், ஒரு கிலோ கஞ்சா, 200 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், ஐந்து மொபைல் போன்கள், எடை மிஷின், இனோவா கார் உள்ளிட்ட ரூ.15 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்களை பறிமுதல் செய்து, வில்லியனுார் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
போலீசார் விசாரணையில், அவர்கள் ஆரியப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த தமிழரசன் மகன் மைத்ரேயன், 21; செந்தில் மகன் வசந்தகுமார், 19; மணி மகன் சபரி, 18; தமிழக பகுதியான கூனிமுடக்குகுப்பம் கிருஷ்ணன் மகன் சுமன், 31; கடலுார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அபிப் ரகுமான் மகன் அப்துல் ரஷீத், 48, என தெரியவந்தது.
இவர்கள் வில்லியனுார் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள கஞ்சா வியாபாரிகளுக்கு மொத்தமாக விற்பனை செய்வதுடன் கல்லுாரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள், கடைகளுக்கு போதை பொருட்களை சப்ளை செய்து வந்தது விசாரணையில் தெரிந்தது.
அதனை தொடர்ந்து ஐந்து பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.