லாஸ்பேட்டை ஹெலிபேடு மைதானத்தில் காலாவதியான எனர்ஜி டிரிங்ஸ் வீச்சு: உழவர்கரை நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா?
லாஸ்பேட்டை ஹெலிபேடு மைதானத்தில் காலாவதியான எனர்ஜி டிரிங்ஸ் வீச்சு: உழவர்கரை நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா?
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:47 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM
புதுச்சேரி:லாஸ்பேட்டையில் காலாவதியான எனர்ஜி டிரிங்ஸ் வீசியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
புதுச்சேரி மக்களின் மாலை நேர ரிலாக்ஸேஷன் ஸ்பாட் என்றால் அது, லாஸ்பேட்டை ஹெலிபேடு மைதானம் தான். ஹாயாக ஒரு நடைபோடலாம் என பெரியவர்களும், ஜாலியாக ஓடிப் பிடித்து விளையாடலாம் எனச் சுட்டிப் குழந்தைகளும் காலை, மாலை வேளைகளில் அங்கே படையெடுக்கின்றனர்.
இப்படி பொதுமக்கள் புன்னகையோடு உலாவரும் மைதானத்தில், எவ்வித பொறுப்புணர்வும் இன்றி சில மர்ம நபர்கள் செய்துள்ள காரியம் அங்கு வாக்கிங் செல்லும் ஒட்டுமொத்த பெற்றோர்களை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு, மைதானத்தின் ஒரு பகுதியில் காலாவதியான எனர்ஜி டிரிங்க்ஸ் பாட்டில்களை மர்ம நபர்கள் சிலர் மொத்தமாக வீசி எறிந்துவிட்டுச் சென்றுள்ளனர்.
கண்ணில் படும் வண்ணமயமான பாட்டில்களைப் பார்த்தவுடன், விளையாட வரும் குழந்தைகள் ஆர்வக்கோளாறில் எடுத்துப் பருக அதிக வாய்ப்புள்ளது. விஷமாக மாறியிருக்கும் இந்தக் காலாவதியான பானங்களை அறியாமல் குழந்தைகள் குடித்தால்... நினைத்துப் பார்க்கவே நெஞ்சம் பதறுகிறது. குழந்தைங்க கைல கிடைச்சா என்னாகுறது என்று கொதிக்கின்றனர் பொதுமக்கள்.
மைதானத்திற்கு வழக்கம்போல் நடைப்பயிற்சியில் இருந்த லாஸ்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த முருகனிடம் பேசியபோது, நாங்க தினமும் காலையிலயும் மாலையிலயும் குடும்பத்தோட இங்கதான் வர்றோம். பசங்க சுதந்திரமா ஓடி விளையாடுவாங்கன்ற நம்பிக்கையிலதான் கூட்டிட்டு வர்றோம். ஆனா, இப்படிப் பொறுப்பில்லாம காலாவதியான கூல்டிரிங்ஸை கொண்டு வந்து கொட்டிட்டுப் போயிருக்காங்களே... இதை அறியாத குழந்தைங்க எடுத்து குடிச்சுட்டா என்னாகுறது. ஏதாச்சும் அசம்பாவிதம் நடக்குறதுக்கு முன்னாடி உழவர்கரை நகராட்சி அதிகாரிகள் உடனே இதை அப்புறப்படுத்தணும் என்றார் ஆதங்கத்துடன்.
அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இல்லத்தரசி கவிதா நம்மிடம் கூறுகையில், கடைங்கள்ல விக்க முடியாத கெட்டுப்போன ஸ்டாக்கை, யாரோ இங்க வந்து கொட்டிட்டு போயிருக்காங்க. இது வெறும் குப்பை பிரச்னை இல்லைங்க... நம்ம குழந்தைகளோட உயிர் பிரச்னை ஹெலிபேடு மைதானத்துல சுத்தி சி.சி.டிவி., கேமராக்கள் இருந்தா உடனே செக் பண்ணி, இந்த மாதிரி சமூக விரோதச் செயல்ல ஈடுபட்டவங்களை பிடிச்சு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும் என ஆவேசப்பட்டார்.
உழவர்கரை நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி, மைதானத்தில் சிதறி கிடக்கும் காலாவதியான குளிர்பான பாட்டில்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும். அதோடு நிறுத்தாமல், குழந்தைகளின் உயிருடன் விளையாடும் கும்பல்களை கண்டறிந்து சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் ஒரே கோரிக்கையாக இருக்கிறது.