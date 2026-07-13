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﻿ பாடகி ஜானகி மறைவிற்கு கவர்னர், முதல்வர் இரங்கல்

﻿ பாடகி ஜானகி மறைவிற்கு கவர்னர், முதல்வர் இரங்கல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:44 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:44 AM

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புதுச்சேரி: பின்னணி பாடகி ஜானகி மறைவிற்கு கவர்னர், முதல்வர் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் இறங்கல் செய்தி;

தென்னிந்தியாவின் இசைக்குயில் என்று பாராட்டப்படும், பின்னணிப் பாடகி ஜானகி மறைந்த செய்தி மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட பல இந்திய மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களைப் பாடி பல்வேறு தேசிய, மாநில விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார்.

அவரது மறைவு இந்திய இசை உலகிற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு. அவரை பிரிந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர், இசைக்கலைஞர்கள், ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

முதல்வர் ரங்கசாமி: தலைசிறந்த பின்னணி பாடகி ஜானகி மறைந்த செய்தி மிகுந்த வருத்தத்தையும், ஆழ்ந்த சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது இனிமையான குரலாலும், உணர்வுப்பூர்வமான பாடல் வெளிப்பாட்டாலும் இந்திய இசை உலகில் தனக்கென ஒரு அழியாத இடத்தை பெற்றவர்.

ஜானகியின் மறைவு இந்திய இசைத்துறைக்கும், கலை உலகிற்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரது இனிய குரலும், காலத்தால் அழியாத பாடல்களும் என்றும் ரசிகர்களின் நினைவில் நிலைத்திருக்கும். அன்னாரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்பதோடு, அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

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